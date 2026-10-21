Регионы направляют деньги от списания долгов на войну. В Красноярском крае на военные выплаты ушел 81% таких средств

Российские регионы тратят миллиарды рублей, которые им разрешили не возвращать в федеральный бюджет, на выплаты участникам войны против Украины, семьям погибших военных и привлечение новых контрактников. The Insider изучил отчеты об исполнении региональных бюджетов за 2025 год и документы местных счетных палат. В пяти регионах удалось найти 13,6 млрд рублей расходов, связанных с войной, оплаченных за счет списания долгов.

В Красноярском крае на военные выплаты ушли 4,73 млрд из 5,8 млрд рублей, которые регион потратил в 2025 году благодаря списанию долгов, — 81%. На ремонт и модернизацию ЖКХ направили 334 млн рублей — в 14 раз меньше.

При этом федеральные власти хотят с 2027 года отменить требование направлять не менее половины таких средств на коммунальную инфраструктуру. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму 30 сентября.

Как списание долгов помогает финансировать войну

В феврале 2025 года правительство России приняло постановление № 79, которое позволяет регионам списать две трети определенных долгов перед федеральным бюджетом. Речь идет о кредитах, задолженность по которым существовала на 1 марта 2024 года.

При этом есть условие: деньги, которые регионы сэкономят на возврате долгов, разрешается потратить только на определенные цели. Среди них — ремонт коммунальных сетей, переселение людей из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие промышленности и расходы, связанные с войной.

Федеральный бюджет не перечисляет регионам новые деньги, а разрешает им не возвращать часть прежних долгов. Списание можно получить и за военные расходы, которые регион уже оплатил.

По данным Минфина, представленным 19 августа 2026 года, такой возможностью воспользовались 76 регионов. Всего им списали около 518 млрд рублей долгов. Более 300 млрд рублей, как сообщили в министерстве, направили на поддержку семей военнослужащих и другие расходы, связанные с войной. На модернизацию ЖКХ потратили около 90 млрд рублей — более чем втрое меньше.

The Insider отдельно проверил региональные бюджеты, чтобы выяснить, на что именно тратились эти средства. В подсчет вошли только расходы, для которых удалось подтвердить источник финансирования.

Красноярский край: 81% денег ушел на военные выплаты

Самые подробные данные нашлись в заключении Счетной палаты Красноярского края об исполнении бюджета за 2025 год.

Согласно документу, в 2025–2029 годах регион должен был сэкономить 12,5 млрд рублей благодаря списанию долгов. В 2025 году из этих денег потратили 5,8 млрд рублей.

Из них 4,73 млрд рублей, или 81%, направили на единовременные выплаты, связанные с войной. Эти выплаты предусмотрены постановлением правительства Красноярского края № 600-п.

На коммунальную инфраструктуру из того же источника потратили 333,8 млн рублей, на обновление общественного транспорта — 297,5 млн, на инфраструктуру особой экономической зоны — 147 млн, а на региональный фонд развития промышленности — 300 млн рублей.

Томская область: почти 6,8 млрд рублей на военные выплаты

Еще больше денег на военные расходы благодаря списанию долгов направила Томская область. The Insider нашел соответствующие статьи в отчете об исполнении бюджета за 2025 год.

Их общая сумма составила около 6,77 млрд рублей. Из них 2,29 млрд рублей пошли на денежные выплаты отдельным категориям участников войны, еще 2,23 млрд рублей — на единовременные выплаты военным. Около 1,87 млрд рублей направили на помощь семьям погибших и раненым военнослужащим.

Отдельно регион оплачивал обеспечение добровольцев штурмового отряда «Васюган». Эти расходы также финансировались за счет денег, которые область сэкономила на выплате долгов.

При этом деньги от списания кредитов шли и на гражданские нужды. Например, The Insider обнаружил в томском бюджете 142,6 млн рублей, выделенных на строительство школ.

Орловская область: миллиард на военные нужды и за вербовку контрактников

В Орловской области благодаря списанию долгов оплатили более 1 млрд рублей расходов, связанных с войной. Это следует из отчета об исполнении бюджета за 2025 год.

В частности, 513,3 млн рублей выплатили семьям погибших военнослужащих, 367,5 млн рублей — раненым участникам войны, еще 64,8 млн рублей — семьям военных, погибших при выполнении задач в приграничных регионах.

Кроме того, в отчете нашлись три отдельные статьи выплат людям, которые помогали привлекать новых контрактников в российскую армию. Всего на такие вознаграждения из средств от списания долгов потратили около 102,3 млн рублей.

Республики Алтай и Хакасия: еще миллиард рублей

В Республике Алтай The Insider обнаружил статью на 862,1 млн рублей. Деньги направили на поддержку участников войны, людей, командированных на оккупированные территории, и их семей. В документе прямо указано, что расходы финансировались благодаря списанию федеральных кредитов.

В Хакасии из того же источника потратили еще 152,3 млн рублей. Средства пошли на поддержку семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, компенсацию коммунальных платежей участникам войны и оплату профессионального образования отдельных категорий граждан.

В документах правительства Хакасии предусмотрены и более крупные суммы на выплаты контрактникам. Но установить, сколько из этих денег фактически потратили за счет списания долгов, не удалось. Поэтому они в подсчет не включены.

Всего в пяти регионах — Томской и Орловской областях, Красноярском крае, республиках Алтай и Хакасия — The Insider нашел 13,575 млрд рублей военных расходов за 2025 год, оплаченных благодаря списанию долгов перед федеральным бюджетом.

На что тратят эти деньги другие регионы

Не все регионы направляют деньги от списания долгов преимущественно на военные нужды. В некоторых субъектах они идут на коммунальное хозяйство, транспорт и строительство.

Например, в Калужской области The Insider обнаружил более 3,18 млрд рублей, которые в 2025 году потратили на гражданские проекты из этого источника. Более 1 млрд рублей выделили «Калугаоблводоканалу», около 698 млн — на обновление общественного транспорта, а 883,7 млн рублей — на переселение людей из аварийного жилья. Часть средств пошла на строительство дорог и промышленную инфраструктуру.

Во Владимирской области по четырем бюджетным статьям нашлись около 561 млн рублей таких расходов. Из них 279,5 млн рублей потратили на расселение аварийных домов, 129,1 млн — на замену лифтов, еще 152,8 млн рублей — на коммунальную инфраструктуру.

В Иркутской области, по данным местной Контрольно-счетной палаты, в 2025 году около 1,38 млрд рублей направили на инфраструктурные проекты, включая расселение аварийного жилья и строительство моста через реку Витим.

Обязательное финансирование ЖКХ хотят отменить

Когда механизм только вводили, регионы должны были направлять не менее половины денег, сэкономленных благодаря списанию долгов, на проекты ЖКХ, включая замену лифтов в многоквартирных домах.

Позже для части регионов сделали исключения: им разрешили тратить эти деньги на военные нужды, не соблюдая требование о минимальной доле расходов на коммунальную инфраструктуру.

Теперь правительство намерено распространить такой порядок на всю страну.

В законопроекте № 619-9, внесенном в Госдуму 30 сентября 2026 года, предусмотрена отмена с 1 января 2027 года требования направлять не менее половины денег от списания долгов на ЖКХ.

Кроме того, все регионы смогут использовать эти средства на расходы, связанные с войной, независимо от уровня своей бюджетной обеспеченности.

Если поправки примут, регионы больше не будут обязаны выделять половину сэкономленных денег на коммунальную инфраструктуру. Это не означает, что они перестанут ремонтировать трубы, переселять людей из аварийных домов или менять лифты. Но закон больше не будет гарантировать, что на эти цели направят определенную долю средств от списания долгов.

Списание долгов дошло до муниципалитетов

Похожая схема действует не только между федеральным центром и регионами, но и между регионами и их муниципалитетами.

Так, 20 октября 2026 года власти Мордовии приняли закон № 99-З, который разрешает списывать две трети долгов муниципалитетов по бюджетным кредитам, накопившихся на 1 января 2025 года.

Взамен деньги, которые муниципалитетам больше не придется возвращать, можно направить на инфраструктурные проекты, поддержку инвестиций, покупку коммунальной техники, национальные проекты и расходы, связанные с войной. При этом такая возможность существовала в Мордовии и до октябрьского закона.

Похожие правила действуют в Нижегородской области. Там муниципалитетам также разрешено направлять деньги от списания бюджетных кредитов на поддержку участников войны и их семей.

Сколько именно денег муниципалитеты потратили на эти цели, по найденным документам установить не удалось.

Не все расходы можно отследить

Хотя регионы обязаны отчитываться перед Минфином, в открытых документах расходы от списания долгов раскрываются по-разному. Иногда они выделены отдельными бюджетными статьями, а иногда их распределение можно найти только в заключениях счетных палат или решениях о списании задолженности.

Поэтому 13,575 млрд рублей, выявленные The Insider в пяти регионах, — это только подтвержденная часть расходов. По данным самого Минфина, на поддержку участников войны, их семей и другие связанные с войной цели из средств от списания региональных долгов по всей России направили более 300 млрд рублей. Однако эту цифру озвучил министр финансов Антон Силуанов на встрече с Путиным, поэтому насколько она близка к реальности — неизвестно. Независимо подтвердить эту цифру не удалось.