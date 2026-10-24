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Экс-глава газового проекта Polar Train LNG на Аляске обвинил «Новатэк» в тайном финансировании компании и контроле над ней

The Insider
Фото: AFP / Getty Images

Фото: AFP / Getty Images

Бывший гендиректор американской компании Polar Train LNG Джоэл Риддл заявил, что российский «Новатэк» втайне финансирует и направляет проект по экспорту сжиженного газа с Северного склона Аляски стоимостью $25 млрд. После его отставки в сентябре компанию покинуло почти все высшее руководство, опасаясь нарушения санкций США, пишет Financial Times.

Polar Train LNG запустили в марте при участии Джентри Бича, инвестора со связями в семье Дональда Трампа. Компания планировала переоборудовать частично построенный терминал «Новатэка» для Аляски, однако разрешения Минфина США на переговоры с ним так и не получила. По данным собеседников FT, проект фигурировал на переговорах Вашингтона и Москвы о завершении войны в Украине, а взамен на помощь «Новатэка» США могли бы снять санкции с «Арктик СПГ — 2».

Риддл рассказал, что сначала считал инвесторами Бича и абу-дабийскую Tech Wave, но потом выяснил, что Бич в проект не вкладывался, а деньги дает «Новатэк». FT видела переписку в WhatsApp, где член правления «Новатэка» Денис Соловьёв обсуждает ускорение перевода средств в Polar Train LNG. Риддл сказал:

«Я ушел, потому что мне было некомфортно, что „Новатэк“ финансирует компанию и в итоге определяет ее стратегию».

В Polar Train LNG назвали Риддла «недовольным сотрудником», которого уволили, и заверили, что соблюдают законы США. В «Новатэке» отвергли утверждения, будто доступ к технологии зависит от снятия санкций с «Арктик СПГ — 2», и заявили, что Бич к проекту отношения не имеет. В Минфине США обвинения комментировать не стали, отметив, что относятся к возможным нарушениям санкций «крайне серьезно».

16 октября Трамп отложил введение против России всех 12 основных санкционных статей закона Грэма, который подписал месяцем ранее. Решение последовало за его сделкой с Путиным о поставках российского дизеля в США. Семь сенаторов, в том числе четыре республиканца, обвинили администрацию в нарушении запрета на импорт российских энергоносителей, а в Палату представителей внесли законопроект о блокировке сделки.

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Публикация:«Экс-глава газового проекта Polar Train LNG на Аляске обвинил «Новатэк» в тайном финансировании компании и контроле над ней»

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