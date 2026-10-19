Норвегия задержала грузовое судно, обслуживавшее проект «Арктик СПГ 2»

Власти Норвегии задержали два грузовых судна, как минимум одно из которых связано с проектом «Арктик СПГ 2». Задержание произошло еще на прошлой неделе, однако широко не освещалось в СМИ. Сейчас суда по-прежнему остаются у берегов Норвегии.

Одно из задержанных судов — Ya Qing Hai Yang (IMO: 1021570) — предназначено для перевозки тяжелых грузов. Предположительно, оно было остановлено норвежскими властями еще 14 октября.

Особый интерес для европейских властей чаще всего представляют танкеры и газовозы, участвующие в перевозках российских энергоносителей. Хотя Ya Qing Hai Yang таковым не является, примечательна его связь с «Арктик СПГ 2» — проектом по добыче природного газа на Гыданском полуострове (ЯНАО) от компании «Новатэк».