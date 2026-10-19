Норвегия задержала грузовое судно, обслуживавшее проект «Арктик СПГ 2»

Власти Норвегии задержали два грузовых судна, как минимум одно из которых связано с проектом «Арктик СПГ 2». Задержание произошло еще на прошлой неделе, однако широко не освещалось в СМИ. Сейчас суда по-прежнему остаются у берегов Норвегии.
Одно из задержанных судов — Ya Qing Hai Yang (IMO: 1021570) — предназначено для перевозки тяжелых грузов. Предположительно, оно было остановлено норвежскими властями еще 14 октября.
Особый интерес для европейских властей чаще всего представляют танкеры и газовозы, участвующие в перевозках российских энергоносителей. Хотя Ya Qing Hai Yang таковым не является, примечательна его связь с «Арктик СПГ 2» — проектом по добыче природного газа на Гыданском полуострове (ЯНАО) от компании «Новатэк».
В октябре 2024-го судно участвовало в перевозке модулей для выработки электроэнергии из Китая в российский порт «Утренний», который и обслуживает «Арктик СПГ 2». Позднее по этой причине оно попало под санкции.
По данным Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, Ya Qing Hai Yang заметили в нескольких километрах от границы Норвегии с российской стороны еще в начале месяца. Об этом, в частности, 8 октября писало издание The Barents Observer. Судно следовало из Гонконга с несколькими остановками на Дальнем Востоке по Северному морскому пути.
Примечателен и флаг, под которым шло грузовое судно, — гватемальский. У Гватемалы нет публичного реестра, поэтому данный флаг можно классифицировать как «ложный».
Задержание Ya Qing Hai Yang подтвердили и норвежские власти. Вместе с ним было остановлено другое грузовое судно — шедшее под китайским флагом Jian Yang Cheng He (IMO: 9813137). Оно не находится под санкциями, и о его связи с российскими проектами ничего не известно. В середине июля оно тоже вышло из Гонконга и шло по Северному морскому пути.
По данным береговой охраны, оба судна укрывались от шторма вблизи острова Аннёя на севере страны. Сотрудники береговой охраны провели досмотр, но о его результатах и каких-либо претензиях не сообщалось.
The Insider направил запрос в береговую охрану Норвегии, однако, на момент публикации еще не получил ответа.
Власти европейских стран в последние пару лет довольно часто отчитываются о задержании подсанкционных судов, связанных с Россией. Чаще всего целями становятся танкеры, перевозящие нефть или газ. Больше всего задержаний приходится на Францию (как минимум шесть). Согласно анализу The Insider, на счету норвежских властей нет непосредственно танкеров, зато есть исследовательское судно, конфискованное в сентябре по запросу украинского «Нафтогаза», и грузовое судно Silver Dania. Его задержали в феврале 2025-го по подозрению в обрыве кабеля, но вскоре отпустили.