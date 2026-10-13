Франция задержала в Индийском океане танкер «теневого флота»

По подсчетам The Insider, это уже шестой танкер «теневого флота», задержанный французскими властями за последний год. Последний задержанный — танкер Deliver (IMO: 9194983) — был этим летом. Его отпустили примерно спустя месяц после уплаты штрафа.

Макрон пишет, что танкер подозревают в использовании ложного флага. Он использует регистрацию Бенина, но база данных Equasis тоже классифицирует этот флаг как ложный. Под ним он ходил как минимум с июня прошлого года. До этого на протяжении двух лет (с апреля 2024) судно было зарегистрировано в России. Танкер принадлежал компании «Совкомфлот» и назывался «Калининград».

Судно DF Peak находится под санкциями США с 2024 года. Свои ограничения ввели также ЕС, Швейцария, Канада, Великобритания и Украина.

Дальнейшая судьба судна пока неизвестна. Министр обороны Франции Катрин Вотрен написала, что военные сопровождают его для дальнейших проверок в порту.