Норвегия конфисковала российское исследовательское судно по запросу украинского «Нафтогаза»

Власти Норвегии арестовали российское исследовательское судно «Профессор Молчанов» (Professor Molchanov, IMO: 8010348) по запросу «Нафтогаза». Как сообщается на сайте украинской госкомпании, судно было задержано в порту Баренцбург на Шпицбергене.

31 августа норвежский суд арестовал «Профессор Молчанов» в связи с тем, что Россия должна «Нафтогазу» $4,22 млрд в соответствии с решением Международного арбитражного суда, которое Норвегия признает подлежащим исполнению.

«Это еще один важный шаг к восстановлению справедливости в связи с незаконным захватом Россией активов "Нафтогаза" в Крыму. Россия не может уйти от ответственности, просто отказываясь выполнять международное арбитражное решение. Мы продолжим разыскивать российские активы по всему миру, пока присужденная "Нафтогазу" и другим компаниям Группы "Нафтогаз" компенсация не будет уплачена», — заявил глава украинской госкорпорации Сергей Федоренко.

Власти Шпицбергена подтвердили информацию об аресте российского судна, пишет шведское издание Aftenposten.

Решение об аресте будет оспорено, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, этим займутся юристы треста «Арктикуголь», передает «Интерфакс».

«Очередной пример правового нигилизма и беспредела западных стран. У нас есть уже 95 лет присутствия на архипелаге Шпицберген в Норвегии, с 1931 года трест "Арктикуголь" ведет там работу. Для связи с нашим предприятием использовалось судно Росгидромета "Профессор Молчанов". Вчера это судно было задержано норвежскими властями по иску "Нафтогаза" Украины. Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия норвежских властей пиратством, передает ТАСС.

«Запад легализовал, просто снял покров с пиратства, расчехлив вроде бы рудимент, даже не холодной войны, в период холодной войны такого не было, рудимент периода чего? От Средневековья до великих географических открытий, сделав Джека Воробья буквально своим собственным символом современности.Сегодня все смешалось, все сброшено, все перемешано. И они приступили просто к настоящему пиратству».

«Профессор Молчанов» из флота Росгидромета используется для научных исследований, мониторинга и поддержки работы полярных станций, а также для коммерческих круизов и экспедиций.