В Конгресс США внесли законопроект о запрете сделки Трампа с Путиным по дизелю. Он затрагивает и другие поставки российской нефти

В Палату представителей США внесли законопроект, направленный на блокировку сделки Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Инициатором выступил демократ Грегори Микс, старший представитель своей партии в комитете по иностранным делам. Как обнаружил The Insider, изучив полный текст документа и реестр американского Минфина, четыре из пяти лицензий на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, которые предлагается аннулировать, уже истекли. При этом законопроект предусматривает трехлетний запрет на выдачу новых разрешений на торговлю российскими энергоносителями, а также расширение полномочий Конгресса по контролю за ослаблением санкций.

Законопроект под названием Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act внесен 15 октября. На следующий день о нем сообщила пресс-служба демократов комитета Палаты представителей по иностранным делам. Документ предусматривает отмену генеральной лицензии № 135, которую Минфин США выдал 9 октября после объявления Трампа о договоренности с Путиным. Она разрешает операции по продаже, доставке и импорту российского дизельного топлива, в том числе непосредственно в США, до 7 апреля 2027 года.

Как выяснил The Insider, проект также предусматривает отмену четырех других генеральных лицензий на операции с российской нефтью и нефтепродуктами — № 133, 134A, 134B и 134C. Однако, согласно официальному архиву Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, все четыре разрешения уже прекратили действовать: первое — 4 апреля, второе — 11 апреля, третье — 16 мая, четвертое — 17 июня 2026 года. Из пяти лицензий, которые конгрессмены предлагают аннулировать, действующей остается только дизельная лицензия № 135.

При этом новое ограничение гораздо шире отмены этих документов. Законопроект запрещает Минфину США выдавать новые генеральные лицензии и разрешать ранее запрещенные операции, необходимые для покупки, продажи, доставки и разгрузки российской нефти, нефтепродуктов, дизельного топлива и природного газа. Этот запрет предлагается установить на три года с момента вступления закона в силу.

Попытка ограничить полномочия Трампа

Еще одно положение законопроекта, отсутствующее в пресс-релизе Микса, касается полномочий самого президента. Конгрессмен предлагает изменить закон CAATSA 2017 года, который предусматривает особую процедуру парламентского контроля за решениями об ослаблении санкций против России. Действующий механизм предполагает, что перед принятием определенных решений об отмене или приостановке санкций президент должен представить Конгрессу доклад, после чего законодатели получают время на его рассмотрение.

Новый проект распространяет этот механизм на дополнительные категории санкций и разрешений на торговлю российскими энергоносителями. Контроль за соответствующими энергетическими решениями предлагается сохранять до тех пор, пока госсекретарь США не подтвердит, что Россия завершила войну против Украины и согласилась на справедливое мирное урегулирование, включающее компенсацию нанесенного Украине ущерба.

Законопроект также запрещает государственной Корпорации финансирования международного развития США (DFC) поддерживать сделки, связанные с энергетическими активами, принадлежащими российским лицам, даже если эти активы находятся за пределами России. Кроме того, он обязывает президента в течение 30 дней после вступления закона в силу ввести санкции против российских лиц, занимающихся добычей и переработкой нефти и газа, а также их морскими перевозками.

Однако некоторые из этих предложений не новы. Как обнаружил The Insider, еще 9 апреля Микс вместе с конгрессменом Уильямом Китингом внес законопроект End Russian Oil Windfalls Act, предусматривавший отмену двух нефтяных лицензий, введение санкций против российских энергетических компаний и регулярную отчетность Госдепартамента о доходах России от продажи нефти. Апрельская инициатива также требовала от американских властей изучить возможную причастность российских государственных энергетических компаний к похищению и принудительной депортации украинских граждан, включая детей. Эти положения сохранены в октябрьском документе.

Грегори Микс обвинил Трампа в том, что договоренность с Путиным принесет российским властям миллионы долларов для продолжения войны, но не снизит расходы американцев на топливо. По словам конгрессмена, администрация США должна усиливать давление на Кремль, а не заключать с ним новые сделки.

Хотя Микс называет инициативу двухпартийной, среди 17 соавторов, перечисленных в пресс-релизе его комитета, только один республиканец — Дон Бэкон из Небраски. Остальные представляют Демократическую партию. Законопроект пока не принят, поэтому действующие разрешения Минфина США сохраняют силу.

Ранее The Insider сообщал, что 9 октября Трамп объявил о договоренности с Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Сразу после этого Минфин США разрешил операции с российским дизельным топливом. Решение вызвало протест семи американских сенаторов, включая четырех республиканцев, которые обвинили администрацию в нарушении законодательства, запрещающего импорт российских энергоносителей.

Еще в августе The Insider писал, что Микс выступал против принятия закона об «адских санкциях» в предложенной редакции, поскольку тот оставлял президенту слишком широкие полномочия по неприменению ограничений. 16 октября Трамп воспользовался этими полномочиями, освободив от применения санкционные меры из всех 12 основных статей закона Грэма, подписанного им месяц назад.