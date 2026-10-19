Подозреваемыми в поджоге станции Starlink в Болгарии оказались граждане Германии. Суд в Софии утвердил европейский ордер на их арест

Софийский городской суд разрешил выдачу европейского ордера на арест в отношении двух граждан Германии, которых подозревают в поджоге наземной станции Starlink. Они успели выехать из страны.

Болгарские СМИ называют имена подозреваемых — это Зека Ислам и Тирпан Бейтулла. Оба — немецкие граждане, 2007 года рождения.

Как пишет агентство БТА, Ислам и Бейтулла въехали в Болгарию вечером (в 17:37) 9 октября через пограничный переход на границе с Сербией. Они пробыли на территории страны всего несколько часов, после чего ближе к полуночи того же дня вернулись в Сербию.

В обвинительном заключении говорится, что около десяти часов вечера они подожгли антенны связи спутниковой системы Starlink, расположенные на территории станции спутниковой связи «Плана» в 20 км к югу от Софии. Три антенны сгорели полностью, еще пять получили повреждения различной степени.