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Подозреваемыми в поджоге станции Starlink в Болгарии оказались граждане Германии. Суд в Софии утвердил европейский ордер на их арест

The Insider
Фото: станция спутниковой связи «Плана», на которой произошло возгорание / БГНЕС

Фото: станция спутниковой связи «Плана», на которой произошло возгорание / БГНЕС

Софийский городской суд разрешил выдачу европейского ордера на арест в отношении двух граждан Германии, которых подозревают в поджоге наземной станции Starlink. Они успели выехать из страны. 

Болгарские СМИ называют имена подозреваемых — это Зека Ислам и Тирпан Бейтулла. Оба — немецкие граждане, 2007 года рождения. 

Как пишет агентство БТА, Ислам и Бейтулла въехали в Болгарию вечером (в 17:37) 9 октября через пограничный переход на границе с Сербией. Они пробыли на территории страны всего несколько часов, после чего ближе к полуночи того же дня вернулись в Сербию. 

В обвинительном заключении говорится, что около десяти часов вечера они подожгли антенны связи спутниковой системы Starlink, расположенные на территории станции спутниковой связи «Плана» в 20 км к югу от Софии. Три антенны сгорели полностью, еще пять получили повреждения различной степени. 

Facebookhttps://www.facebook.com/watch/?v=1095140090110595

Текущее местоположение обоих подозреваемых неизвестно, где они живут постоянно — тоже. Суд в Софии разрешил выдачу ордера на их арест, который будет действовать по всей Европе. Это решение может быть обжаловано в течение трех дней и защита уже заявила, что намерена воспользоваться этим правом. 

Исламу и Бейтулле грозит наказание от 3 до 12 лет лишения свободы. 

За последний месяц на территории ЕС произошло как минимум три подобных поджога наземных станций Starlink. 23 сентября неизвестные подожгли оборудование электроснабжения наземной станции Starlink под Варшавой. На прошлой неделе в Германии задержали двух подозреваемых — ими оказались граждане Турции. Немецкие СМИ связывали их с турецкой преступной группировкой Daltons. 

Следующим — вторым — поджогом стал инцидент в Болгарии 9 октября. Спустя еще чуть больше недели — в ночь на 18 число — неизвестные попытались поджечь оборудование спутниковой сети Starlink в Литве. Все пострадавшие антенны в том числе обслуживали Украину. 

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Публикация:«Подозреваемыми в поджоге станции Starlink в Болгарии оказались граждане Германии. Суд в Софии утвердил европейский ордер на их арест»

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