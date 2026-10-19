Визовый центр Италии сообщил о сокращении сроков рассмотрения виз россиянам до 45 дней. Рим лидирует по количеству выданных гражданам РФ виз

Визовый центр Италии в Москве объявил о сокращении срока рассмотрения заявлений на туристические визы с 60 до 45 дней. Оператор Visa Management Service (VMS) рекомендует учитывать новые сроки при планировании поездок. Изменение происходит на фоне обсуждения в Евросоюзе новых визовых ограничений для россиян, в том числе после попытки диверсии в аэропорту Лейпцига, один из подозреваемых в которой, по данным немецких СМИ, въехал в Германию по итальянской туристической визе.

В конце июня сроки оформления итальянских виз, напротив, увеличили — из-за большого числа заявлений. Тогда VMS сообщил, что обработка документов будет занимать не менее 60 дней вместо прежних 40. Заявителям рекомендовали обращаться за визой как минимум за три месяца до поездки. VMS — частная компания, принимающая документы от заявителей. Решения о выдаче виз принимает непосредственно консульство Италии.

Италия остается одним из лидеров среди государств Шенгенской зоны по числу выдаваемых в России виз. По статистике Еврокомиссии, которую изучил The Insider, в 2025 году итальянские консульства в России выдали 161,1 тысячи краткосрочных виз — больше, чем консульства любой другой страны Шенгенской зоны. Франция выдала 156,5 тысячи виз, Испания — 123,3 тысячи, Греция — 59 тысяч, Венгрия — 26,3 тысячи, Болгария — 26 тысяч, Германия — 20 тысяч. Всего консульства стран Шенгена на территории России выдали около 619 тысяч виз. На Италию пришлось примерно 26% от этого количества.

Тем временем в Евросоюзе продолжается обсуждение дальнейшего ужесточения визовой политики в отношении россиян. Еще в ноябре 2025 года Еврокомиссия ограничила выдачу многократных виз российским гражданам, подающим заявления в России, сохранив отдельные исключения. В октябре 2026 года рабочая группа Совета ЕС рассмотрела возможность выдачи российским туристам виз с ограниченной территорией действия (LTV), которые позволяют посещать только определенные страны Шенгенской зоны. О принятии такого решения пока не сообщалось.

Дополнительные ограничения европейские власти обсуждают в том числе из-за угрозы диверсий и других операций российских спецслужб. Как писал The Insider, в сентябре Германия объявила об усилении контроля за въездом граждан России после попытки диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле. По данным Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, один из предполагаемых исполнителей, уроженец Беларуси с российским паспортом, въехал в Германию по туристической визе, выданной Италией. Позднее The Insider совместно с Der Spiegel опубликовал расследование, установившее причастность российской военной разведки к организации диверсии.

В январе 2027 года Еврокомиссия планирует представить новые предложения по ограничению выдачи виз россиянам. Среди сторонников более жесткой политики — Финляндия, премьер-министр которой Петтери Орпо предложил полностью прекратить выдачу российских туристических виз. В июне 11 государств Шенгенской зоны также призвали Брюссель устранить различия в подходах стран к выдаче виз гражданам России, указав, что некоторые государства продолжают оформлять значительное количество туристических разрешений.