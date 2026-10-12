На черноморском побережье начали находить испачканных в мазуте птиц. Ранее там сгорел танкер, а власти РФ заявляли об отсутствии загрязнений

На побережье Краснодарского края начали находить испачканных мазутом птиц. В частности в реабилитационном центре «Жемчужная» в Анапе заявили, что ждут 12 октября поступления около 10 грязных птиц, о которых им сообщили волонтеры. Накануне в центр поступили три испачканные в нефтепродуктах птицы поганки. Неделю назад у побережья Сочи сгорел нефтяной танкер Aframax Rio, вероятно, относящийся к «теневому флоту» России. Спустя несколько дней в Greenpeace зафиксировали в море нефтяное пятно около 25 км², хотя власти РФ заявляли об отсутствии загрязнений.

В центре «Жемчужная» сообщили, что к вечеру 12 октября ждут поступления примерно 10 испачканных в нефтепродуктах птиц, и призвали волонтеров приезжать «на помощь от 10 дней». На предмет уже поступивших в центр поганок добавли:

«Надеемся, на трех поганках всё остановится. Очень не хочется повторения этого ужаса».

Также о грязных птицах 11 октября рассказал эколог Георгий Каваносян в своем Telegram-канале:

«На побережье Чёрного моря попадаются отдельные замазученные птицы. Вот эту, например, нашли в районе Лазаревского».

В понедельник он снова написал, что «на побережье нет-нет, да находят испачканных птиц», уточнив, что пострадавшую птицу также нашли в Геленджике.

В акватории Чёрного моря у побережья Сочи 6 октября произошел пожар на нефтяном танкере Aframax Rio, который ходил под флагом Либерии и, вероятно, относился к «теневому флоту» России. Спустя несколько дней специалисты организации Greenpeace выпустили отчет, проанализировав предварительные последствия пожара на танкере. По их данным, после инцидента в море образовалось нефтяное пятно площадью 25 км².

В частности эксперты отмечали:

«Заявления российских властей о том, что это происшествие не привело к загрязнению окружающей среды, — неправда. Даже если речь шла только о возгорании бункерного топлива, это серьезный инцидент с комплексным воздействием на окружающую среду. Пленка на поверхности воды уничтожает планктон, который является основой пищевой цепи в море. Она также приводит к отравлению и гибели различных морских животных и птиц. Тяжелые нефтепродукты со временем опускаются на дно, уничтожают донные организмы и будут загрязнять воду токсичными соединениями в течение продолжительного периода. Токсичная сажа, образованная в результате пожара, осядет на поверхность воды, а возможно, и на сушу».

Ранее в декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». О новых утечках мазута с затонувших танкеров сообщалось и в 2026 году. Например, спутниковые снимки в июле 2026-го зафиксировали тонкие полосы загрязнения — так называемые нефтяные слики. В результате этой аварии погибли тысячи птиц. Кроме того, сообщалось почти о 700 дельфинов, погибших в Краснодарском крае в течение года после аварии на танкерах в Керченском проливе.