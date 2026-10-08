Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.48

EUR

96.33

OIL

104.14

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

70

 

 

 

 

 

Новости

Блеф Макрона и коррупция Мерца: кремлевская «Матрешка» обвинила европейских лидеров в милитаризации и хищениях на помощи Украине

The Insider
Коллаж создан при помощи ChatGPT с использованием реальных фото

Коллаж создан при помощи ChatGPT с использованием реальных фото

Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» запустила новую волну дезинформации против европейских лидеров: на этот раз целями стали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Их раскритиковали за милитаризацию, а Мерца также обвинили в коррупционных схемах на помощи Украине. Об этом The Insider рассказали в проекте AntiBot4Navalny, отслеживающем активность ботов в соцсетях. 

«Токсичная маскулинность» Макрона 

Одним их популярных у «Матрёшки» инфоповодов стало испытание Францией новой баллистической ракеты. Ее пуск с атомной подлодки состоялся 6 октября. За ним наблюдал лично Эммануэль Макрон. Пост в своем Twitter (Х) он сопроводил такой подписью: 

«Очень немногие страны обладают подобным опытом и знаниями. <…> Чтобы быть свободным, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильным».

В своих видео аккаунты сетки ботов упрекают Макрона в токсичной маскулинности. Эти слова приписывают президенту Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган. России такое оружие точно противостоять не может, якобы утверждает она. 

Еще в одном видео якобы от издания Rfi говорится, что президент блефует: военная сфера Франции якобы «чудовищно» отстает «от всего мира», и ему ничего не остается, кроме как «размахивать картонными ракетами, которые даже не могут оторваться от воды». 

X (Twitter)https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/2107418464033931674

Другой ролик, якобы от аналитической компании NewsGuard, утверждает, что видео самих испытаний якобы было сделано при помощи ИИ. 

Некоторые подобные сюжеты также связывают испытание с протестами старшеклассников, охватившими страну в последнюю неделю. Лицеисты якобы протестуют против милитаризации страны, хотя на самом деле протесты были вызваны проблемами сферы образования: его качеством, нехваткой учителей, ветхим состоянием учебных заведений и т.д. 

Скриншоты из ролика, распространяемого от имени якобы ISW

Скриншоты из ролика, распространяемого от имени якобы ISW

The Insider / AntiBot4Navalny

Из-за протестов некоторые французские политики также якобы покинули страну и отказались от участия в президентской гонке, говорится в роликах. От лица одного из французских аналитиков «Матрёшка» утверждает, что митинги «показали истинное лицо французских политиков», а сам Макрон — «никчемный человек». 

Рейтинги и коррупционные схемы Мерца  

Не обошла стороной «Матрёшка» и соседнюю Германию. Там, по версии ботов, канцлер Фридрих Мерц оказался в центре коррупционного скандала. От имени нескольких крупных изданий (среди них — Bellingcat) утверждается, что политик якобы присваивает себе не менее 25% от каждого транша Украине. 

Ранее на этой неделе Мерц объявил о новом крупном пакете помощи Киеву в размере миллиарда евро. В ролике «Матрёшки» расследователь Элиот Хиггинс утверждает, что Мерц получит от этого транша минимум 250 млн (четверть всей суммы), а большую часть остатка якобы поделят между собой уже украинские чиновники. Аналогичная ситуация якобы сложилась и в других странах: доходы уже упомянутого Макрона «утроились» — тоже за счет такой схемы, утверждает фейковый Bellingcat.

Скриншоты из ролика, распространяемого от имени якобы Bellingcat

Скриншоты из ролика, распространяемого от имени якобы Bellingcat

The Insider / AntiBot4Navalny

На фоне новостей о миллиарде евро помощи другие посты «Матрёешка» также посвятила «снижению» рейтинга Мерца (он якобы упал на 23%) и реакции на его заявления пользователей (97% якобы его высмеивают, и это говорит об отрыве Мерца от реальности). 

Кроме того, митинги из Франции скоро перекинутся и на Германию, утверждают боты. Поводом называют якобы большое количество мигрантов, а эскалацию и столкновения с полицей прогнозируют уже в ближайшие полгода. 

Как отмечает AntiBot4Navalny, такие публикации могут свидетельствовать о том, что сейчас волнует Кремль: сетки ботов могут быть индикатором интереса к этой теме. 

Что такое «Матрёшка»

Под «Матрёшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрёшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями — через разные платформы, что затрудняет выявление источника.

Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в соцсетях. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Блеф Макрона и коррупция Мерца: кремлевская «Матрешка» обвинила европейских лидеров в милитаризации и хищениях на помощи Украине»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  5. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте