Блеф Макрона и коррупция Мерца: кремлевская «Матрешка» обвинила европейских лидеров в милитаризации и хищениях на помощи Украине

Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» запустила новую волну дезинформации против европейских лидеров: на этот раз целями стали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Их раскритиковали за милитаризацию, а Мерца также обвинили в коррупционных схемах на помощи Украине. Об этом The Insider рассказали в проекте AntiBot4Navalny, отслеживающем активность ботов в соцсетях.

«Токсичная маскулинность» Макрона

Одним их популярных у «Матрёшки» инфоповодов стало испытание Францией новой баллистической ракеты. Ее пуск с атомной подлодки состоялся 6 октября. За ним наблюдал лично Эммануэль Макрон. Пост в своем Twitter (Х) он сопроводил такой подписью:

«Очень немногие страны обладают подобным опытом и знаниями. <…> Чтобы быть свободным, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильным».

В своих видео аккаунты сетки ботов упрекают Макрона в токсичной маскулинности. Эти слова приписывают президенту Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган. России такое оружие точно противостоять не может, якобы утверждает она.

Еще в одном видео якобы от издания Rfi говорится, что президент блефует: военная сфера Франции якобы «чудовищно» отстает «от всего мира», и ему ничего не остается, кроме как «размахивать картонными ракетами, которые даже не могут оторваться от воды».