Блеф Макрона и коррупция Мерца: кремлевская «Матрешка» обвинила европейских лидеров в милитаризации и хищениях на помощи Украине

Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» запустила новую волну дезинформации против европейских лидеров: на этот раз целями стали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Их раскритиковали за милитаризацию, а Мерца также обвинили в коррупционных схемах на помощи Украине. Об этом The Insider рассказали в проекте AntiBot4Navalny, отслеживающем активность ботов в соцсетях.
«Токсичная маскулинность» Макрона
Одним их популярных у «Матрёшки» инфоповодов стало испытание Францией новой баллистической ракеты. Ее пуск с атомной подлодки состоялся 6 октября. За ним наблюдал лично Эммануэль Макрон. Пост в своем Twitter (Х) он сопроводил такой подписью:
«Очень немногие страны обладают подобным опытом и знаниями. <…> Чтобы быть свободным, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильным».
В своих видео аккаунты сетки ботов упрекают Макрона в токсичной маскулинности. Эти слова приписывают президенту Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган. России такое оружие точно противостоять не может, якобы утверждает она.
Еще в одном видео якобы от издания Rfi говорится, что президент блефует: военная сфера Франции якобы «чудовищно» отстает «от всего мира», и ему ничего не остается, кроме как «размахивать картонными ракетами, которые даже не могут оторваться от воды».
Другой ролик, якобы от аналитической компании NewsGuard, утверждает, что видео самих испытаний якобы было сделано при помощи ИИ.
Некоторые подобные сюжеты также связывают испытание с протестами старшеклассников, охватившими страну в последнюю неделю. Лицеисты якобы протестуют против милитаризации страны, хотя на самом деле протесты были вызваны проблемами сферы образования: его качеством, нехваткой учителей, ветхим состоянием учебных заведений и т.д.
Из-за протестов некоторые французские политики также якобы покинули страну и отказались от участия в президентской гонке, говорится в роликах. От лица одного из французских аналитиков «Матрёшка» утверждает, что митинги «показали истинное лицо французских политиков», а сам Макрон — «никчемный человек».
Рейтинги и коррупционные схемы Мерца
Не обошла стороной «Матрёшка» и соседнюю Германию. Там, по версии ботов, канцлер Фридрих Мерц оказался в центре коррупционного скандала. От имени нескольких крупных изданий (среди них — Bellingcat) утверждается, что политик якобы присваивает себе не менее 25% от каждого транша Украине.
Ранее на этой неделе Мерц объявил о новом крупном пакете помощи Киеву в размере миллиарда евро. В ролике «Матрёшки» расследователь Элиот Хиггинс утверждает, что Мерц получит от этого транша минимум 250 млн (четверть всей суммы), а большую часть остатка якобы поделят между собой уже украинские чиновники. Аналогичная ситуация якобы сложилась и в других странах: доходы уже упомянутого Макрона «утроились» — тоже за счет такой схемы, утверждает фейковый Bellingcat.
На фоне новостей о миллиарде евро помощи другие посты «Матрёешка» также посвятила «снижению» рейтинга Мерца (он якобы упал на 23%) и реакции на его заявления пользователей (97% якобы его высмеивают, и это говорит об отрыве Мерца от реальности).
Кроме того, митинги из Франции скоро перекинутся и на Германию, утверждают боты. Поводом называют якобы большое количество мигрантов, а эскалацию и столкновения с полицей прогнозируют уже в ближайшие полгода.
Как отмечает AntiBot4Navalny, такие публикации могут свидетельствовать о том, что сейчас волнует Кремль: сетки ботов могут быть индикатором интереса к этой теме.
Что такое «Матрёшка»
Под «Матрёшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрёшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями — через разные платформы, что затрудняет выявление источника.
Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в соцсетях. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.