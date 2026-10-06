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Новости

В школьных протестах во Франции пострадали 190 учащихся и около 80 учителей, сообщил министр образования. Одному подростку оторвало руку

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

В ходе протестов лицеистов, которые продолжаются во Франции третью неделю, пострадали не менее 190 учащихся и 78 сотрудников учебных заведений, сообщил министр национального образования страны Эдуар Жеффре. Как передает Reuters, по словам министра, примерно два десятка школ были сожжены или разгромлены.

Во время столкновений протестующих с полицией в городе Ланс на севере Франции 15-летнему подростку оторвало руку. По сообщению местной газеты La Voix du Nord, мальчик поднял полицейскую гранату, использовавшуюся для разгона толпы, та взорвалась и подросток лишился кисти и части предплечья.

Инцидент произошел 5 октября во время организованного школьным профсоюзом протеста против недостаточного финансирования, переполненности классов и ветхого состояния учебных заведений. Префект департамента Па-де-Кале, где находится Ланс, сообщил, что протестующие в количестве 200–250 человек забрасывали полицейских различными предметами.

По данным Минюста, с начала протестов по стране было задержано 5060 человек, 87% из которых — несовершеннолетние. В отношении 1800 человек, включая 1483 несовершеннолетних, ведется расследование. Еще 790 возбужденных дел были закрыты. 

Правозащитные организации обвиняют полицию в применении жестких методов против несовершеннолетних, включая использование дубинок, слезоточивого газа и травматического оружия. В рамках ряда расследований действий полиции власти изучают инцидент с 16-летним подростком, получившим травму глаза, — по словам его друзей, полицейские открыли огонь резиновыми пулями по толпе протестующих.

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Публикация:«В школьных протестах во Франции пострадали 190 учащихся и около 80 учителей, сообщил министр образования. Одному подростку оторвало руку»

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