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Во Франции проходит общенациональная забастовка госсектора. Протесты охватили более 330 лицеев, есть пострадавшие

The Insider
Лицеисты блокируют вход в лицей Араго в Париже во время забастовки работников госсектора. Фото: Lucien Libert / Reuters

Лицеисты блокируют вход в лицей Араго в Париже во время забастовки работников госсектора. Фото: Lucien Libert / Reuters

Во Франции 29 сентября проходит однодневная общенациональная забастовка работников государственного сектора. По всей стране запланировано более 170 демонстраций и митингов. В акции участвуют учителя, медики, сотрудники территориальных администраций, пожарные и другие работники госслужбы. Одновременно протесты и блокировки охватили более 330 лицеев, есть пострадавшие и задержанные.

Протестующие держат плакат с надписью «Мы любим Францию, а не ее правительство», Марсель, 29 сентября 2026 года

Протестующие держат плакат с надписью «Мы любим Францию, а не ее правительство», Марсель, 29 сентября 2026 года

Thibaud Moritz / AFP

Забастовку организовали все восемь представительных профсоюзов французской госслужбы: CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC и FA-FP. Они требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и увеличения финансирования государственных служб.

Одной из главных причин акции стало решение правительства вновь заморозить в 2027 году стоимость так называемого индексного пункта, от которого рассчитываются базовые зарплаты французских госслужащих. Показатель не повышался с июля 2023 года. Заморозка должна дать бюджету около €2 млрд экономии и входит в более широкий план сокращения расходов примерно на €54 млрд. Проект бюджета Франции на 2027 год правительство, как ожидается, представит 1 октября.

Xavier Galiana / AFP

Xavier Galiana / AFP

В Париже основной марш проходит от площади Республики к площади Нации. Отдельную колонну сформировали профессиональные пожарные, которые после летнего сезона крупных лесных пожаров требуют увеличения финансирования, найма новых сотрудников и дополнительных технических ресурсов. Их колонна должна присоединиться к общей демонстрации у площади Бастилии.

Забастовка затронула и транспорт, хотя серьезного паралича железных дорог и парижского метро пока не произошло. На части пригородных железнодорожных линий Иль-де-Франс движение сокращено: например, на отдельных участках RER D курсирует только каждый второй или третий поезд, следует из данных Transilien.

Французское управление гражданской авиации потребовало от авиакомпаний сократить число рейсов на 5% в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль и на 25% — в Марселе в отдельные часы. Перебои также ожидались в аэропортах Нанта, Страсбурга, Лиможа, Тарба и По.

К забастовке присоединились лицеисты

Одновременно с профсоюзами работников госсектора к дню протеста присоединились французские лицеисты. Их собственные акции начались раньше — сначала в пригородах Парижа. Учащиеся жаловались на переполненные классы, нехватку преподавателей и другого персонала, состояние школьных зданий и расписание занятий.

Лицеисты блокируют вход в лицей Элен Буше в Париже во время забастовки работников госсектора

Лицеисты блокируют вход в лицей Элен Буше в Париже во время забастовки работников госсектора

Lucien Libert / Reuters

Накануне Союз лицеистов призвал блокировать учебные заведения по всей стране 29 сентября, назвав происходящее объединением с бастующими работниками госсектора. По данным Министерства образования Франции, в течение дня акции затронули 338 учебных заведений, 40 человек были задержаны, а десять учеников и сотрудников получили травмы.

Sameer AL-DOUMY / AFP

Sameer AL-DOUMY / AFP

Накануне, 28 сентября, акции проходили примерно в 180 лицеях. Тогда полиция задержала 164 человека. Один из наиболее серьезных эпизодов произошел в Сен-Уэн-л’Омоне в департаменте Валь-д’Уаз. Во время блокировки лицея молодой человек получил серьезную травму лица после выстрела полицейского. Прокуратура Понтуаза начала два расследования, одно из которых передала Генеральной инспекции Национальной полиции (IGPN).

Плакат с надписью Macron explosion у заблокированного лицеистами входа в лицей Араго в Париже

Плакат с надписью Macron explosion у заблокированного лицеистами входа в лицей Араго в Париже

Lucien Libert / Reuters

Протесты лицеистов при этом не везде сопровождались столкновениями. В некоторых учебных заведениях учащиеся ограничивались блокированием входов и митингами. Министр образования Эдуар Жеффре признал, что требования учащихся необходимо обсуждать, но призвал отделять мирные акции от случаев насилия.

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Публикация:«Во Франции проходит общенациональная забастовка госсектора. Протесты охватили более 330 лицеев, есть пострадавшие»

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