Во Франции проходит общенациональная забастовка госсектора. Протесты охватили более 330 лицеев, есть пострадавшие

В Париже основной марш проходит от площади Республики к площади Нации. Отдельную колонну сформировали профессиональные пожарные, которые после летнего сезона крупных лесных пожаров требуют увеличения финансирования, найма новых сотрудников и дополнительных технических ресурсов. Их колонна должна присоединиться к общей демонстрации у площади Бастилии.

Забастовка затронула и транспорт, хотя серьезного паралича железных дорог и парижского метро пока не произошло. На части пригородных железнодорожных линий Иль-де-Франс движение сокращено: например, на отдельных участках RER D курсирует только каждый второй или третий поезд, следует из данных Transilien.

Французское управление гражданской авиации потребовало от авиакомпаний сократить число рейсов на 5% в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль и на 25% — в Марселе в отдельные часы. Перебои также ожидались в аэропортах Нанта, Страсбурга, Лиможа, Тарба и По.

К забастовке присоединились лицеисты

Одновременно с профсоюзами работников госсектора к дню протеста присоединились французские лицеисты. Их собственные акции начались раньше — сначала в пригородах Парижа. Учащиеся жаловались на переполненные классы, нехватку преподавателей и другого персонала, состояние школьных зданий и расписание занятий.