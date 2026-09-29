Во Франции проходит общенациональная забастовка госсектора. Протесты охватили более 330 лицеев, есть пострадавшие

Во Франции 29 сентября проходит однодневная общенациональная забастовка работников государственного сектора. По всей стране запланировано более 170 демонстраций и митингов. В акции участвуют учителя, медики, сотрудники территориальных администраций, пожарные и другие работники госслужбы. Одновременно протесты и блокировки охватили более 330 лицеев, есть пострадавшие и задержанные.
Забастовку организовали все восемь представительных профсоюзов французской госслужбы: CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC и FA-FP. Они требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и увеличения финансирования государственных служб.
Одной из главных причин акции стало решение правительства вновь заморозить в 2027 году стоимость так называемого индексного пункта, от которого рассчитываются базовые зарплаты французских госслужащих. Показатель не повышался с июля 2023 года. Заморозка должна дать бюджету около €2 млрд экономии и входит в более широкий план сокращения расходов примерно на €54 млрд. Проект бюджета Франции на 2027 год правительство, как ожидается, представит 1 октября.
В Париже основной марш проходит от площади Республики к площади Нации. Отдельную колонну сформировали профессиональные пожарные, которые после летнего сезона крупных лесных пожаров требуют увеличения финансирования, найма новых сотрудников и дополнительных технических ресурсов. Их колонна должна присоединиться к общей демонстрации у площади Бастилии.
Забастовка затронула и транспорт, хотя серьезного паралича железных дорог и парижского метро пока не произошло. На части пригородных железнодорожных линий Иль-де-Франс движение сокращено: например, на отдельных участках RER D курсирует только каждый второй или третий поезд, следует из данных Transilien.
Французское управление гражданской авиации потребовало от авиакомпаний сократить число рейсов на 5% в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль и на 25% — в Марселе в отдельные часы. Перебои также ожидались в аэропортах Нанта, Страсбурга, Лиможа, Тарба и По.
К забастовке присоединились лицеисты
Одновременно с профсоюзами работников госсектора к дню протеста присоединились французские лицеисты. Их собственные акции начались раньше — сначала в пригородах Парижа. Учащиеся жаловались на переполненные классы, нехватку преподавателей и другого персонала, состояние школьных зданий и расписание занятий.
Накануне Союз лицеистов призвал блокировать учебные заведения по всей стране 29 сентября, назвав происходящее объединением с бастующими работниками госсектора. По данным Министерства образования Франции, в течение дня акции затронули 338 учебных заведений, 40 человек были задержаны, а десять учеников и сотрудников получили травмы.
Накануне, 28 сентября, акции проходили примерно в 180 лицеях. Тогда полиция задержала 164 человека. Один из наиболее серьезных эпизодов произошел в Сен-Уэн-л’Омоне в департаменте Валь-д’Уаз. Во время блокировки лицея молодой человек получил серьезную травму лица после выстрела полицейского. Прокуратура Понтуаза начала два расследования, одно из которых передала Генеральной инспекции Национальной полиции (IGPN).
Протесты лицеистов при этом не везде сопровождались столкновениями. В некоторых учебных заведениях учащиеся ограничивались блокированием входов и митингами. Министр образования Эдуар Жеффре признал, что требования учащихся необходимо обсуждать, но призвал отделять мирные акции от случаев насилия.