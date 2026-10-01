Петербургский авторитет Трабер вернул себе в доли в компаниях, от которых отказался после ареста

Бизнесмен и криминальный авторитет Илья Трабер вернул себе доли в нескольких компаниях, от которых после ареста отказался в пользу своих деловых партнеров. Внимание на это обратило петербургское издание «Ротонда». Соответствующие данные появились в ЕГРЮЛ, убедился The Insider.

Речь идет о долях бизнесмена в «Приморском универсально-перегрузочном комплексе» («Приморский УПК»), «Приморском универсальном терминале» и «Бюро цифровых проектов». Первые два проекта занимаются строительством портовых сооружений в Ленобласти, «Бюро» — IT-бизнес.

Из состава владельцев перечисленных компаний Трабер вышел после задержания 17 июня. Первым стало «Бюро цифровых проектов» — у Трабера там была доля в 25% акций. По данным СПАРК, изученным The Insider, уже меньше чем через две недели (29 июня) Трабер вышел из числа владельцев компании. В то же время вырос (с 25 до 50%) пакет другого учредителя — Рамиса Дебердеева. По состоянию на понедельник, 28 сентября, у последнего снова 25% акций, а Трабер восстановил свою долю.

В середине июля, спустя месяц после ареста, Трабер передал свою долю Дебердееву в другом проекте — «Приморском универсальном терминале». Там у Трабера было 31,66% акций. Сколько же — в «Приморском УПК». Долю в нем он передал тому же бизнес-партнеру в августе.

Доля в «Приморском УПК» вернулась Траберу на этой неделе, 28 сентября. В «Приморском универсальном терминале» — чуть раньше, 24-го.

Бизнесмен по-прежнему не числится акционером консалтинговой фирмы «ПКИ СПб», которая специализируется на оказании юридических услуг должникам и кредиторам. В ней у Трабера было 15%, но он вышел из числа владельцев в начале июля.

75-летнего Илью Трабера задержали 17 июня в Санкт-Петербурге, после чего перевезли в Москву и там отправили в СИЗО. Его обвиняют в том, что он заказал убийство депутата выборгского городского совета Александра Петрова, который был застрелен в Выборге в октябре 2020 года. Вместе с Трабером по делу об убийстве арестовали его делового партнера Даниленко. Исполнителями убийства Петрова следствие считает Алисултана Надирбегова и Саита Саладинова. Они также были арестованы.

В конце августа Трабера отпустили из СИЗО. Это обосновали резким ухудшением его здоровья. Позже «Фонтанка» писала, что дело против него закрыто, а обвинения сняты.

В расследовании The Insider «4% Путина» говорилось, что Илья Трабер, связанный с Тамбовской ОПГ, был одним из тех, кто контролировал Петербургский нефтяной терминал, через который на экспорт уходили нефтепродукты с Киришского НПЗ. Деньги, которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывали на российских портах, отмывались через структуры в Монако и Лихтенштейне, а подставные лица этих структур сотрудничали с бизнесом друзей Владимира Путина, в том числе Геннадия Тимченко и Владимира Якунина. По данным источников The Insider, Трабер входил в близкое окружение Путина и даже бывал на его днях рождения.