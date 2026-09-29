Премьер Великобритании Энди Бёрнем допустил возвращение страны в Евросоюз после следующих выборов

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем допустил, что после следующих всеобщих выборов страна может вновь вступить в Евросоюз. Об этом он заявил во вторник, 29 сентября, выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, сообщает Bloomberg.

Бёрнем негативно оценил итоги выхода Британии из ЕС. Он сказал, что «Брексит принес больше вреда, чем пользы». Премьер добавил, что на саммите Великобритании и ЕС, который пройдет позднее в этом году, представит варианты будущих отношений с блоком и попытается добиться консенсуса по ним.

Премьер также пообещал «сломать шаблон» и взяться за проблемы, которые не смогли решить его предшественники. Он намерен отменить введенный в 1980-х запрет на государственную собственность на водоснабжающие компании, а также усилить общественный контроль над водоснабжением, энергетикой и жильем.

Бёрнем обратил внимание на частую смену руководства страны в последние годы. По его словам, если такая турбулентность продолжится, Британия «не сможет добиться успеха в глазах мира». Нестабильность власти стала одной из причин, по которым британскому правительству приходится занимать деньги дороже, чем другим развитым странам, — доходность британских гособлигаций стабильно высокая.

Ранее сообщалось, что Брюссель предупредил Бёрнема о необходимости повысить пошлины на китайские автомобили и теснее согласовать торговую политику с ЕС, если Лондон хочет избежать барьеров в рамках инициативы «Сделано в Европе». При этом Бёрнем тогда обещал соблюдать красные линии лейбористов и исключал членство Британии как в таможенном союзе, так и в едином рынке ЕС.