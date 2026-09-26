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FT: ЕС предупредил Великобританию, что ей придется поднять пошлины на китайские машины ради доступа к программе «Сделано в Европе»

The Insider
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Брюссель дал понять премьер-министру Великобритании Энди Бернему, что Лондону придется повысить пошлины на китайские автомобили и теснее согласовать торговую политику с ЕС, если он хочет избежать барьеров в рамках инициативы «Сделано в Европе». Об этом со ссылкой на два источника пишет Financial Times. Инициатива дает европейским производителям преимущество при распределении субсидий и госзакупок.

По словам собеседников издания, Лондон несколько недель добивался, чтобы британские товары получили равные условия с европейскими, но в ЕС ответили, что лучшим решением было бы вступление Великобритании в таможенный союз блока. Как пояснил один из европейских чиновников, это сняло бы и опасения, что китайские товары пойдут в Евросоюз через Великобританию в обход тарифов. Бернем же обещал держаться «красных линий» лейбористов и исключает членство как в таможенном союзе, так и в едином рынке.

Когда ЕС в 2024 году ввел пошлины на китайские электромобили, Великобритания этого не сделала, и в нынешнем году китайские марки заняли 16% британского рынка новых машин. Глава европейского подразделения Nissan Массимилиано Мессина предупредил, что страна рискует стать «коридором» для китайских электрокаров в ЕС. Ситуацию осложняет то, что Лондон привлекает китайские инвестиции в автопром — в частности, рассчитывает на выпуск машин Chery на заводе Nissan в Сандерленде.

В сентябре ЕС начал отслеживать экспорт диоксида титана из Великобритании после того, как британские регуляторы разрешили крупнейшему китайскому производителю этого вещества купить завод в Тиссайде. Бывший генеральный директор по торговой политике британского Министерства международной торговли Джон Олти сказал:

«Крупные торговые державы говорят: „Если хотите доступа, мы хотим контролировать то, что поступает на ваш рынок из других мест“».

Ранее сообщалось, что ЕС предложил Китаю добровольно ограничить поставки гибридов под угрозой повышения пошлин. С октября 2024 по июль 2026 года ввоз китайских гибридов в Евросоюз вырос более чем в десять раз — с 3800 до 50 000 машин в месяц. Гибриды облагаются стандартной 10-процентной пошлиной, тогда как на электромобили из Китая с октября 2024 года действуют антисубсидийные пошлины до 45%.

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Публикация:«FT: ЕС предупредил Великобританию, что ей придется поднять пошлины на китайские машины ради доступа к программе «Сделано в Европе»»

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