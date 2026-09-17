FT: ЕС потребовал от Китая «добровольно» ограничить экспорт гибридных автомобилей под угрозой повышения пошлин

ЕС обратился к Китаю с предложением добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей в Евросоюз — это часть сделки, призванной предотвратить торговую войну между сторонами. Об этом со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, пишет Financial Times. Переговоры ведутся на фоне роста напряженности между ЕС и Китаем перед ключевыми встречами в Пекине в следующем месяце. Тем временем европейские автопроизводители проводят массовые увольнения из-за наплыва более дешевых китайских моделей, и Брюссель хочет, чтобы Пекин сам сдержал экспансию своей автопромышленности — в противном случае ЕС грозит повышением пошлин.

По данным источников FT, Брюссель добивается от Пекина обязательства ограничить продажи произведенных в Китае гибридов примерно 15% рынка ЕС — сейчас на них приходится более трети. Помимо автомобилей, Брюссель предложил ряд других товарных категорий, где хотел бы сдержанности со стороны Китая, в том числе химическую продукцию, а также добивается от Пекина увеличения закупок европейского экспорта. Представитель ЕС заявил, что «если они не ограничат экспорт на наш рынок сами, это сделаем мы», добавив, что речь идет о предотвращении европейской деиндустриализации и о переходе к «управляемой торговле».

Как заявила в ежегодном обращении о положении дел в Евросоюзе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, дефицит торгового баланса ЕС с Китаем в размере €1 млрд в день «достиг переломной точки», а «второй китайский шок» уже наступил. Она подчеркнула:

«Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы восстановить баланс в отношениях. Слова — это хорошо. Но дела — лучше».

В четверг еврокомиссар по торговле Марош Шефчович должен провести переговоры с министром торговли Китая Ван Вэньтао — перед его поездкой в Пекин в следующем месяце.

По данным источников издания, идея добровольных ограничений отсылает к сделке, которую ЕС заключил с Японией в 1986 году: тогда Токио согласился ввести экспортные ограничения на свои автомобили — эта политика действовала до 1999 года и подтолкнула такие компании, как Toyota и Nissan, инвестировать в европейские производства. Теперь поводом стал резкий рост импорта: с октября 2024 года по июль 2026-го ввоз китайских гибридов в ЕС вырос более чем в 10 раз — с 3800 до 50 тысяч машин в месяц, при этом средние цены снижались. Гибриды облагаются лишь стандартной 10-процентной пошлиной на ввоз автомобилей, тогда как электромобили из Китая с октября 2024 года подпадают под антисубсидийные пошлины до 45% — в ответ Пекин ввел заградительные пошлины на европейский коньяк, мясо и молочную продукцию.

Как писал ранее The Insider, аналогичные вызовы годами копились и перед всем европейским автопромом: дешевые китайские модели уже заставляют локальных производителей пересматривать стратегию, повторяя ошибки прошлого. В самой Еврокомиссии рассчитывают, что добровольные ограничения оправдают выбранную стратегию переговоров, однако в Германии и Франции — крупнейших экономиках ЕС — формируется консенсус в пользу более жестких мер против Китая.