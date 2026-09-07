Jaguar Land Rover сократит 4 тысячи сотрудников. Volkswagen ранее объявил о сокращении еще 50 тысяч рабочих мест

Jaguar Land Rover (JLR), крупнейший автопроизводитель Великобритании, планирует сократить около 4 тысяч сотрудников, или примерно 10% своего штата по всему миру. Сокращения пройдут в течение ближайших двух лет и станут частью программы экономии £1,7 млрд ($2,3 млрд), сообщает Bloomberg.

В компании рассчитывают, что сокращения не затронут работников заводов, а увольнения по возможности будут добровольными. Глава JLR Пи Би Баладжи объяснил решение серьезными проблемами, с которыми столкнулся мировой автопром: технологическими изменениями, жесткой конкуренцией и геополитической неопределенностью.

JLR, принадлежащая индийской Tata Group, в последние месяцы столкнулась сразу с несколькими проблемами. Повышение американских пошлин ударило по компании на ее крупнейшем рынке, продажи в Китае снизились, а масштабная кибератака привела к остановке заводов на несколько недель. На продажи также повлияли пожар у одного из ключевых поставщиков и перебои, вызванные войной на Ближнем Востоке.

В последнем квартале выручка JLR сократилась почти на 10%, а прибыль до налогообложения рухнула на 69%, до £109 млн. Всего в компании работают около 40 тысяч человек, из них 33 тысячи — в Великобритании.

Сокращения происходят на фоне масштабной перестройки европейского автопрома. На прошлой неделе Volkswagen одобрил план по сокращению еще около 50 тысяч рабочих мест. Вместе с ранее согласованными мерами штат немецкого концерна может уменьшиться примерно на 100 тысяч человек. Сокращения проводят и другие европейские автопроизводители, включая BMW и Renault.

Одна из главных проблем отрасли — усиливающаяся конкуренция со стороны китайских производителей. В Великобритании, например, кроссовер Jaecoo 7 китайской Chery стал одной из самых популярных моделей и получил прозвище Range Rover с Temu как более дешевая альтернатива британскому внедорожнику.

Дополнительные проблемы JLR связаны с ситуацией в материнской Tata Group. В августе председатель Tata Sons Натараджан Чандрасекаран неожиданно объявил, что покинет свой пост в феврале. Его уход поставил под вопрос пятилетнюю инвестиционную программу конгломерата объемом $120 млрд.

По данным Bloomberg, еще до объявления об отставке совет директоров Tata начал требовать пересмотра наиболее капиталоемких проектов. Некоторые из них могут быть замедлены, сокращены или растянуты на более длительный срок. В частности, речь идет о строительстве собственного завода по производству полупроводников, инвестициях в Air India и потребительский технологический бизнес.

Большое влияние на новую стратегию оказывает председатель Tata Trusts Ноэл Тата. Фондам Tata Trusts принадлежит около двух третей Tata Sons. В отличие от Чандрасекарана, делавшего ставку на дорогостоящие проекты с длительным сроком окупаемости, Ноэл Тата выступает за более жесткую финансовую дисциплину и требует доказательств отдачи от уже сделанных инвестиций перед выделением новых средств.

Изменения уже затронули несколько бизнесов группы. Аккумуляторное подразделение Agratas отказалось от планов быстро наращивать массовое производство батарей из-за ценовой конкуренции с китайскими компаниями. Tata также сократила планы развития убыточной Air India, а Tata Digital начала реструктуризацию и сокращение персонала после того, как совет директоров отказался без дополнительных обоснований выделять ей около $1 млрд.

Сама JLR одновременно пытается перестроить модельный ряд. Компания расширяет присутствие в США, договорилась со Stellantis о совместной разработке автомобилей, готовит больше гибридных версий Range Rover и Defender и на прошлой неделе представила первый полностью электрический Range Rover. Jaguar планируется перезапустить как полностью электрический бренд.