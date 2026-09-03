Наблюдательный совет Volkswagen одобрил план трансформации компании, предусматривающий сокращение 50 тысяч рабочих мест

Наблюдательный совет Volkswagen Group 4 сентября единогласно одобрил масштабный план трансформации компании, который предусматривает сокращение штата сотрудников на 50 тысяч. Об этом сообщает Spiegel. Издание отмечает, что под угрозой закрытия оказалось четыре завода Volkswagen. Ранее крупнейшие автопроизводители Германии уже объявляли о планах урезать штат.

«План будущего», представленный правлением компании и одобренный на заседании наблюдательного совета, по замыслу его авторов, должен повысить эффективность и конкурентоспособность Volkswagen Group, куда также входят Porsche и Audi. В компании считают, что без «корректировки численности персонала по всему миру» — на 50 тысяч сотрудников — в дополнение к уже действующим программам сокращения добиться поставленных целей будет сложно.

В Volkswagen не назвали конкретных сроков сокращения персонала и не раскрыли, как увольнения распределятся по регионам. Однако, как подчеркивает Spiegel, под угрозой закрытия оказались четыре завода компании — в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. Компания призналась, что не может гарантировать загрузку мощностей этих предприятий в период с 2031-го по 2034 год и изучает альтернативные варианты использования заводов.

Задуманные меры в автоконцерне объяснили ростом глобальной конкуренции, изменением структуры спроса и стремительным технологическим развитием отрасли. Ранее сообщалось, что все крупнейшие автопроизводители Германии начали готовиться к сокращению штатов сотрудников. Последним из немецких автогигантов о планах уволить тысячи сотрудников объявила компания BMW: 8000 человек до конца 2027 года.

Как отмечала газета The Guardian, главная причина таких шагов заключается в том, что немецкая автомобильная промышленность не выдерживает конкуренции с китайскими автоконцернами. Хотя еще недавно именно китайский рынок считался для автопрома Германии одним из самых прибыльных. Кроме того, на немецкие компании давят американские пошлины, а также кризис на Ближнем Востоке, влияющий на всю мировую экономику.