Volkswagen намеревается уволить еще 50 тысяч сотрудников, общее число увольнений в рамках реструктуризации достигнет 100 тысяч — Reuters

Автоконцерну Volkswagen, скорее всего, придется ликвидировать еще около 50 тысяч рабочих мест, чтобы догнать конкурентов по эффективности. Об этом гендиректор компании Оливер Блюме сообщил сотрудникам во внутреннем меморандуме, с которым ознакомилось агентство Reuters. Тем самым глава концерна фактически впервые подтвердил, что общий масштаб сокращений может достичь 100 тысяч позиций.

По словам Блюме, компания уже согласовала ликвидацию 50 тысяч рабочих мест по всей группе, включая дочерние Porsche и Audi, однако должна продолжить снижать издержки. По подсчетам концерна, его затраты на 20% выше, чем у сопоставимых компаний. Это, как говорится в документе, означает «теоретический вывод» о необходимости упразднить еще 50 тысяч позиций по всему миру. Блюме уточнил:

«Сейчас мы оцениваем по всем брендам, компаниям и регионам, сколько корректировок действительно необходимо и осуществимо произвести».

Отмечается, что ранее Volkswagen отказывался комментировать сообщения СМИ о том, что рассматривает сокращение до 100 тысяч рабочих мест. Меморандум появился после того, как работники концерна потребовали от руководства объяснить планы реструктуризации. Блюме представил их наблюдательному совету в четверг, однако, по данным источников Reuters, представители трудового коллектива в совете заблокировали предложения. Они, как утверждается, предусматривали сокращения и возможное закрытие четырех заводов.

«На сегодняшний день мы по-прежнему не можем подтвердить конкурентоспособные сценарии использования площадок в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Неккарзульме в 2030-х годах», — написал Блюме. При этом он отметил, что предпочитает закрытию предприятий «умные решения». Ранее гендиректор называл в качестве вариантов загрузки простаивающих заводов оборонную отрасль или выпуск в Европе китайских моделей Volkswagen.

Блюме пытается оптимизировать крупнейший автоконцерн Европы, прибыль которого резко упала из-за пошлин, обходящихся компании в миллиарды евро, жесткой конкуренции в Китае и низкой эффективности производственной сети в Германии. Программа реструктуризации Zukunft Volkswagen была согласована с профсоюзом IG Metall еще в декабре 2024 года и первоначально предусматривала сокращение 35 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году на добровольной основе. Как сообщалось ранее, к июню 2025 года на досрочное увольнение согласились не менее 20 тысяч сотрудников, а компенсации за уход достигали €400 тысяч.