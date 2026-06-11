Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников в Германии до конца года

Volkswagen продолжает реализацию масштабной программы сокращений в Германии: до конца года численность персонала концерна уменьшится на 19 тысяч человек. Об этом генеральный директор компании Оливер Блюме сообщит акционерам на годовом собрании, пишет Reuters.

66-е годовое собрание акционеров Volkswagen AG пройдет 18 июня 2026 года в формате виртуальной встречи без физического присутствия участников. Нынешние сокращения — часть более широкой реструктуризации, объявленной в начале года. В марте Блюме сообщил акционерам, что в общей сложности к 2030 году в немецком подразделении Volkswagen Group планируется сократить около 50 тысяч рабочих мест. По данным годового отчета, на конец 2024 года группа Volkswagen насчитывала около 293 тысяч сотрудников в Германии, если план будет реализован, штат сократится примерно до 245 тысяч человек.

Помимо основного бренда Volkswagen, где запланировано сокращение 35 тысяч рабочих мест, под реструктуризацию подпадают Audi (7,5 тысячи), Porsche (1,9 тысячи) и IT-подразделение Cariad (1,6 тысячи). Блюме также отметил, что производственные затраты на немецких заводах VW к 2025 году уже удалось снизить более чем на 20%.

Ранее сообщалось, что Nissan намерен сократить около 10% персонала в европейском подразделении и объединить две производственные линии на заводе в британском Сандерленде. Во вторник компания начала переговоры с сотрудниками офисов во Франции, Испании и Великобритании о сокращении 900 рабочих мест.