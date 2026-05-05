FT: Nissan увольняет 10% сотрудников европейского подразделения, а простаивающие мощности предлагает китайским автопроизводителям

Nissan намерен сократить около 10% персонала в европейском подразделении и объединить две производственные линии на заводе в британском Сандерленде. Во вторник компания начала переговоры с сотрудниками офисов во Франции, Испании и Великобритании о сокращении 900 рабочих мест, сообщает Financial Times. Сейчас в европейском подразделении работают около 9 300 человек.

Помимо увольнений, Nissan планирует слить две производственные линии завода в Сандерленде в одну. Одновременно японский концерн ведет переговоры с китайской Chery и другими потенциальными партнерами о том, чтобы те размещали производство своих автомобилей на незадействованных мощностях британского предприятия. Сейчас завод загружен примерно на 50%.

От официального комментария по поводу переговоров с партнерами в компании отказались, однако заявили, что изучают «возможности с третьими сторонами для максимальной загрузки завода». По словам представителей Nissan, принимаемые меры «необходимы для защиты будущего Nissan в Европе, сохранения рабочих мест в долгосрочной перспективе и обеспечения прибыльной конкуренции на европейском рынке».

Судьба завода в Сандерленде оставалась под вопросом на фоне масштабной глобальной реструктуризации Nissan, предполагающей закрытие ряда предприятий и сокращение 20 тысяч рабочих мест по всему миру. Программу запустил новый гендиректор компании Иван Эспиноса после того, как в финансовом году, завершившемся в 2025-м, концерн зафиксировал убытки в размере 671 млрд иен.

Европейская автомобильная отрасль переживает волну масштабных сокращений. В 2025 году Volkswagen объявил, что не менее 20 тысяч сотрудников согласились на досрочное увольнение в рамках программы Zukunft Volkswagen, предусматривающей сокращение производственных мощностей немецких заводов концерна и снижение трудовых издержек на €1,5 млрд ежегодно.