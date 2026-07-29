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BMW сократит 8000 сотрудников до конца 2027 года. Немецкие автоконцерны не выдерживают конкуренции с китайскими производителями

The Insider
Фото: European Pressphoto Agency

Фото: European Pressphoto Agency

Автомобильный концерн BMW до конца 2027 года собирается сократить тысячи рабочих мест, сообщает агентство Reuters. Немецкое агентство dpa уточняет, что речь идет о 8000 сотрудников по всему миру. Ранее о планах урезать штат объявляли другие крупные автопроизводители Германии: Volkswagen, Mercedes, Audi и Porsche. Как отмечает газета The Guardian, немецкая автомобильная промышленность не выдерживает конкуренции с китайскими автоконцернами.

Reuters ссылается на заявление пресс-секретаря компании. Он подчеркнул, что под сокращения могут попасть любые сотрудники BMW, за исключением работающих в отделе производства. По данным dpa, урезать штат компании планируют за счет естественной текучки кадров и программы выплат компенсаций тем, кто согласится уйти добровольно.

Всего в BMW трудятся около 154 тысяч человек, из которых 84 тысячи — в Германии. В dpa полагают, что половина всех сокращений придется именно на ФРГ. Сколько средств будет выделено на реализацию плана сокращений, пока неизвестно. Однако ранее руководитель отдела финансов Вальтер Мертль говорил, что издержки в связи с реструктуризацией компании составят примерно €1 млрд.

Немецкое агентство отмечает: BMW оставался последним крупным автопроизводителем в Германии, до сих пор обходившимся без масштабных сокращений. На днях о планах уволить 5000 сотрудников до 2035 года объявила Porsche AG, входящая в группу Volkswagen. Издание подчеркивает, что немецкая автомобильная промышленность страдает из-за конкуренции со стороны китайских производителей.

Кроме того, на нее давят американские пошлины, а также кризис на Ближнем Востоке и его влияние на мировую экономику. Британская The Guardian указывает на те же причины, добавляя, что немецкие автоконцерны не выдержали конкуренции и на китайском рынке, ранее считавшемся прибыльным источником их доходов.

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