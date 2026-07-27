Porsche сократит 5000 рабочих мест к 2035 году

Компания Porsche AG договорилась с представителями трудового коллектива о сокращении 5000 рабочих мест до 2035 года — при этом соглашение защищает основные немецкие площадки компании и исключает принудительные увольнения. Об этом говорится в совместном сообщении правления автопроизводителя и общего производственного совета, которое цитирует Bloomberg.

Сокращать штат будут за счет естественной убыли, расширенных программ частичного выхода на пенсию и добровольных соглашений о выходном пособии. Гарантии занятости и сохранения производства в Цуффенхаузене и Вайсзахе продлеваются до конца 2035 года, а само соглашение предусматривает вложения в €2,1 млрд в эти две площадки, чтобы укрепить немецкие операции концерна.

Как пишет Bloomberg, договоренность отражает растущее давление на материнскую фирму Volkswagen AG, которая на прошлой неделе предупредила, что выручка группы в этом году может упасть на 3% из-за углубляющегося провала в Китае. У Volkswagen есть недозагруженные заводы, издержки концерна примерно на 30% выше, чем у части конкурентов, и ему нужно срезать еще как минимум €10 млрд накладных расходов.

Отмечается, что Porsche — еще недавно самый надежный источник прибыли Volkswagen — пострадала от обвала китайского спроса на немецкие люксовые автомобили и от того, что продажи электрических моделей, включая Taycan, оказались слабее ожиданий. После быстрого ухудшения рентабельности компания урезает расходы и пересматривает продуктовую стратегию.

Новое соглашение следует за более ранним планом сократить штат Porsche примерно на 3900 человек до конца десятилетия, включая 2000 временных сотрудников. В компании, где работает около 40 тысяч человек, обещали убрать часть управленческих уровней, упростить организационную структуру и уменьшить расходы на исследования и разработки. Ранее не менее 20 тысяч сотрудников Volkswagen согласились на досрочное увольнение с компенсациями до €400 тысяч в рамках программы сокращения 35 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году.