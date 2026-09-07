Продажи электромобилей и подключаемых гибридов в России выросли более чем вдвое на фоне дефицита топлива. Их доля за лето достигла 7,5%

Продажи новых электромобилей и подключаемых гибридов в России летом 2026 года выросли более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. С июня по август россияне приобрели 26,5 тыс. таких автомобиля против 12,2 тыс. годом ранее, пишет Reuters со ссылкой на данные «Автостата». Агентство связывает увеличение спроса с нехваткой бензина после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По подсчетам The Insider на основе данных «Автостата», опубликованных Reuters, доля электромобилей и подключаемых гибридов в продажах новых легковых машин за лето увеличилась с 3,7% до 7,5%. Для расчета общего объема рынка использовалась ежемесячная статистика «Автостата» за июнь, июль и август 2025 года, а также за июнь, июль и август 2026 года. Весь российский рынок за этот период вырос примерно на 5,9% — с 333 тыс. до 352,7 тыс. автомобилей. Рост этого сегмента существенно опережал увеличение общих продаж.

К концу августа производство бензина в России обеспечивало около 70% внутреннего потребления, пишет Reuters. Из-за перебоев автомобилистам приходилось искать работающие заправки и стоять в очередях, что побуждало часть покупателей рассматривать электромобили или переводить машины на газ. При этом, по данным «Автостата», продажи электрических машин сдерживало ограниченное предложение: производители и импортеры оказались не готовы к возникшему спросу. Большинство проданных электромобилей и подключаемых гибридов произведено в Китае.

Приведенная статистика объединяет полностью электрические автомобили и подключаемые гибриды, у которых сохраняется двигатель внутреннего сгорания. На 1 июля 2026 года в России насчитывалось почти 230 тыс. машин этих двух категорий, подсчитали в «Автостате». Из них 63% составляли подключаемые гибриды и 37% — электромобили.