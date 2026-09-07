Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

86.59

EUR

100.57

OIL

97.54

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

47

 

 

 

 

 

Новости

Продажи электромобилей и подключаемых гибридов в России выросли более чем вдвое на фоне дефицита топлива. Их доля за лето достигла 7,5%

The Insider
Иллюстрация к материалу

Продажи новых электромобилей и подключаемых гибридов в России летом 2026 года выросли более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. С июня по август россияне приобрели 26,5 тыс. таких автомобиля против 12,2 тыс. годом ранее, пишет Reuters со ссылкой на данные «Автостата». Агентство связывает увеличение спроса с нехваткой бензина после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По подсчетам The Insider на основе данных «Автостата», опубликованных Reuters, доля электромобилей и подключаемых гибридов в продажах новых легковых машин за лето увеличилась с 3,7% до 7,5%. Для расчета общего объема рынка использовалась ежемесячная статистика «Автостата» за июньиюль и август 2025 года, а также за июньиюль и август 2026 года. Весь российский рынок за этот период вырос примерно на 5,9% — с 333 тыс. до 352,7 тыс. автомобилей. Рост этого сегмента существенно опережал увеличение общих продаж.

К концу августа производство бензина в России обеспечивало около 70% внутреннего потребления, пишет Reuters. Из-за перебоев автомобилистам приходилось искать работающие заправки и стоять в очередях, что побуждало часть покупателей рассматривать электромобили или переводить машины на газ. При этом, по данным «Автостата», продажи электрических машин сдерживало ограниченное предложение: производители и импортеры оказались не готовы к возникшему спросу. Большинство проданных электромобилей и подключаемых гибридов произведено в Китае.

Приведенная статистика объединяет полностью электрические автомобили и подключаемые гибриды, у которых сохраняется двигатель внутреннего сгорания. На 1 июля 2026 года в России насчитывалось почти 230 тыс. машин этих двух категорий, подсчитали в «Автостате». Из них 63% составляли подключаемые гибриды и 37% — электромобили.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Продажи электромобилей и подключаемых гибридов в России выросли более чем вдвое на фоне дефицита топлива. Их доля за лето достигла 7,5%»

Популярное

  1. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  2. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  3. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Ловушка для «жука»: как европейский автопром может повторить ошибку АвтоВАЗа

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте