Кир Стармер ушел с поста британского премьера. На этот пост официально утвердили Энди Бёрнема

Кир Стармер в понедельник, 20 июля, был официально отправлен в отставку с поста британского премьера. Новый премьер Энди Бёрнем побывал на аудиенции у короля Карла III и официально получил этот пост.

Отставку Стармера с его поста принял в Букингемском дворце лично король Карл III. Перед этим бывший премьер выступил со своей последней речью перед домом на Даунинг-стрит, 10, где располагается резиденция премьера. Он заявил, что Великобритания стала «сильнее и справедливее, чем была два года назад»: