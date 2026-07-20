Кир Стармер ушел с поста британского премьера. На этот пост официально утвердили Энди Бёрнема

Кир Стармер в понедельник, 20 июля, был официально отправлен в отставку с поста британского премьера. Новый премьер Энди Бёрнем побывал на аудиенции у короля Карла III и официально получил этот пост.
Отставку Стармера с его поста принял в Букингемском дворце лично король Карл III. Перед этим бывший премьер выступил со своей последней речью перед домом на Даунинг-стрит, 10, где располагается резиденция премьера. Он заявил, что Великобритания стала «сильнее и справедливее, чем была два года назад»:
«За шесть с половиной лет я вывел нашу партию из исторического поражения в 2019 году, преобразовал ее так, чтобы она была готова предстать перед страной, и одержал убедительную победу на всеобщих выборах в 2024 году. С тех пор для меня было огромной честью служить вам и этой великой стране в качестве премьер-министра, и я уверен, что Великобритания сейчас сильнее и справедливее, чем два года назад.
Наша экономика стала сильнее. Наши государственные услуги развиваются, и за последние 17 лет время ожидания сократилось больше всего. Каждый день детей вырывают из нищеты», — сказал он (цитата по The Guardian).
Ранее утром 20 июля он выложил в своем Instagram видео, в котором подвел итоги своей работы на этой должности. Он получил должность премьер-министра в начале июля 2024-го. В подписи под роликом он пишет:
«Главный критерий оценки любого премьера: оставляет ли он свою страну в лучшем состоянии, чем она была до него? Я горжусь, что могу ответить „да“».
В своей речи на Даунинг-стрит, 10 Стармер пожелал успехов новому премьеру Энди Бёрнему. Он заверил, что тот будет пользоваться его «полной поддержкой».
Букингемский дворец уже официально объявил о назначении Бёрнема на должность премьера. Ожидается, что тот позже тоже выступит с речью на Даунинг-стрит. Ему поручено сформировать новое правительство.
В понедельник, незадолго до церемонии, в газете The Times вышло интервью Бёрнема. В нем он пообещал, что будет править «по-другому» и сконцентрируется на решении проблемы роста стоимости жизни:
«Вы увидите первые шаги по оказанию помощи людям… Речь идет о настоящей проблеме в городе, а именно о давлении, которое люди испытывают из-за своих финансов, и о том, что мы слышали во всех домах: [люди] не могут пойти выпить пива в пятницу, не могут пойти гулять с детьми, не могут поехать в отпуск — вот в этом же проблема, не так ли?»
Энди Бёрнем был утвержден новым лидером Лейбористской партии в конце прошлой недели, 17 июля.
Занимающему пост премьера с 5 июля 2024 года Стармеру пришлось согласиться на отставку на фоне растущей популярности правопопулистской партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа, неудач в экономике, недовольства избирателей и падения рейтингов лейбористов. После объявления о смене лидера партии поддержка лейбористов при этом немного выросла, отмечает The Economist. Цифры, впрочем, незначительные: в среднем по стране рост составил 2,1 процентного пункта, а лидером по одобрению является именно новый премьер.