Энди Бёрнем объявлен новым лидером Лейбористской партии и займет пост следующего премьера Великобритании

Энди Бёрнем официально стал новым лидером Лейбористской партии Великобритании. Его кандидатура была утверждена безальтернативно, о чем объявили на заседании партии в пятницу.

Уходящий генеральный секретарь Лейбористской партии Холли Ридли, отвечавшая за проведение выборов лидера, заявила, что голосование прошло честно и в полном соответствии с партийными правилами. После этого председатель Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд официально объявила Бёрнема новым лидером партии.

Бёрнем сменил на этом посту Кира Стармера, который ранее объявил об уходе с должностей лидера партии и премьер-министра.

Поскольку Лейбористская партия сохраняет большинство в Палате общин, Бёрнем как новый лидер партии в ближайшие дни будет назначен премьер-министром Великобритании королем Карлом III и сформирует новое правительство. Проведение досрочных парламентских выборов для этого не требуется.

В своей первой речи после избрания Бёрнем поблагодарил Стармера, заявив, что именно при его руководстве партия «прошла путь от самого тяжелого поражения до одной из величайших побед в своей истории».

«Кир вернул Лейбористскую партию в положение, в котором она снова может менять жизнь людей к лучшему. Именно этим мы и занимались последние два года», — сказал Бёрнем.

Новый лидер партии также пообещал сделать Лейбористскую партию ближе к жителям «забытых» регионов страны и заявил, что намерен «вернуть людям надежду».