Более 100 израильских поселенцев устроили погром в палестинском городе на Западном берегу и не дали вернуться домой изгнанной семье

Более 100 еврейских поселенцев в ночь на 29 сентября напали на палестинский город Джалуд недалеко от Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Они поджигали дома и машины, забрасывали камнями израильских силовиков и помешали вернуться домой семье Тубаси, которую вытеснили оттуда в июле после серии нападений поселенцев, пишет Financial Times.

Палестинское агентство Wafa сообщило, что поселенцы сожгли два здания, принадлежащих семье. Армия Израиля подтвердила, что возвращение Тубаси было согласовано, но сорвалось «из-за насилия». По данным военных, нападавшие перекрывали дороги, жгли шины и бросали камни в силовиков. Полиция задержала троих человек.

Шади Тубаси, чьи родители должны были вернуться в Джалуд, рассказал, что поселенцы подожгли машину семьи на глазах у израильских военных. Он сказал:

«Мы живем в глубоком страхе. Мы чувствуем, что никто в Джалуде не может быть в безопасности у себя дома».

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал нападение «моральным пятном», премьер Биньямин Нетаньяху также осудил насилие. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), с начала года поселенцы совершили более 1600 нападений на палестинцев и их имущество, и 2026-й может стать худшим годом с 2006-го, когда ведомство начало вести подсчет. Правозащитная организация Yesh Din выяснила, что в 2005–2024 годах 94% дел о преступлениях израильтян против палестинцев на Западном берегу закрыли без предъявления обвинений.

Накануне Израиль потребовал от нидерландских дипломатов, работающих с Палестинской администрацией в Рамалле, в течение недели вернуть выданные им израильские дипломатические документы, после чего они лишатся предоставленных Израилем привилегий и иммунитета. Так Израиль ответил на запрет Нидерландов ввозить товары из израильских поселений на оккупированных территориях, в том числе в личном багаже. Ограничения вступили в силу 22 сентября.