Нидерланды запретили ввозить в багаже израильские товары с оккупированного Западного берега. Израиль ответил мерами против дипломатов

Нидерланды запретили ввозить в страну в том числе в личном багаже товары из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях. В ответ Израиль потребовал от нидерландских дипломатов, работающих с Палестинской администрацией в Рамалле, в течение 7 дней вернуть выданные им Израилем дипломатические документы. После этого предоставленные им Израилем привилегии и иммунитеты перестанут действовать, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Нидерландский запрет вступил в силу 22 сентября. Как сообщило правительство Нидерландов, он распространяется на импорт, покупку и продажу товаров из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях, которые власти страны считают незаконными в соответствии с международным правом.

Нидерландская таможня отдельно разъяснила, что ограничения касаются не только коммерческих партий. Товары из поселений нельзя ввозить в личном багаже, в том числе в качестве подарков, сувениров или для собственного использования. Таможенники вправе проверять происхождение таких товаров и требовать подтверждающие документы. Если пассажир не отдаст запрещенный товар добровольно, его могут изъять и составить протокол.

После вступления запрета в силу появились сообщения о проверках пассажиров, прилетевших в аэропорт Схипхол из Израиля. Правоконсервативное нидерландское издание NieuwRechts сообщило, что 23 сентября таможенники направили на досмотр багаж пассажиров рейса El Al из Тель-Авива. По версии издания, проверка была связана с поиском продукции из израильских поселений.

При этом официального подтверждения того, что нидерландская таможня ввела специальные проверки именно для пассажиров из Израиля, нет. Сама таможня указывает, что выбирает багаж для проверки на основании оценки рисков, а национальность, этническое происхождение, религия или внешность пассажира не должны быть основанием для досмотра.

28 сентября МИД Израиля предупредил граждан, направляющихся в Нидерланды, что они могут столкнуться с длительными и тщательными проверками багажа. Ведомство сообщило, что выясняет масштаб таких досмотров и то, как новый запрет применяется на практике.

Саар связал ограничения для нидерландских дипломатов непосредственно с запретом. По его словам, если Нидерланды хотят продолжать представлять свои интересы перед палестинцами, они могут делать это «с территории Палестинской администрации, а не с территории Государства Израиль». В августе Израиль уже отстранил нидерландских представителей от работы в международном координационном центре по Газе в Кирьят-Гате.

Западный берег, включая Восточный Иерусалим, считается оккупированной Израилем территорией в терминологии ООН и Международного суда ООН. При этом нидерландский запрет распространяется не на все товары с Западного берега, а именно на продукцию, полностью или частично произведенную или полученную в израильских поселениях. Ограничения также охватывают израильские поселения в Восточном Иерусалиме и на Голанских высотах.