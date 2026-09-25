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ООН добавила в список компаний, работающих в незаконных израильских поселениях на Западном берегу, еще 61 фирму

The Insider
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Управление ООН по правам человека в пятницу, 25 сентября, внесло еще 61 компанию в список фирм, работающих в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reuters. ООН считает эти поселения незаконными. База данных, впервые опубликованная в 2020 году, теперь включает 214 компаний — в основном израильских, но также из десяти других стран, в том числе Франции, Германии, Китая и США.

Среди новых фигурантов — израильский производитель пестицидов ADAMA, входящий в китайскую Syngenta Group, израильский инвестиционный холдинг в сфере недвижимости Alony Hetz и испанская Salvat Logistica. В перечне уже значатся Expedia и Airbnb. Еще около 60 компаний проверили, но не включили, а британскую Opodo и испанскую eDreams исключили из списка после повторной оценки.

Отмечается, что перечень считается «крайне чувствительным», поскольку попавшие в него фирмы могут стать объектом бойкотов. Израиль, который называет Западный берег спорной, а не оккупированной территорией, ранее утверждал, что список несправедливо очерняет законный бизнес. Израильская дипмиссия заявила:

«Это искаженный механизм, созданный глубоко порочным органом с автоматическим большинством против Израиля».

Число нападений поселенцев на палестинцев резко выросло на фоне появления новых форпостов. Правительство Биньямина Нетаньяху в основном поддерживает поселенцев, а строительство ускорилось после атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и последовавшей войны в Газе.

8 сентября глава МИД Великобритании Эд Милибэнд объявил, что страна вместе с Францией и Канадой вводит запрет на торговлю с израильскими поселениями на Западном берегу. Дания, Финляндия, Исландия, Польша, Португалия и Швеция пообещали «поддержать дальнейшие действия», а Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Испания и Норвегия уже запретили такие товары либо вводят запрет.

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Публикация:«ООН добавила в список компаний, работающих в незаконных израильских поселениях на Западном берегу, еще 61 фирму»

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