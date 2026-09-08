Великобритания и еще 13 стран запрещают ввоз товаров из еврейских поселений на Западном берегу

Великобритания вводит запрет на торговлю с израильскими поселениями на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, к этому решению присоединяются еще тринадцать стран, пишет The Gardian. Как заявил во вторник, 8 сентября, министр иностранных дел Британии Эд Милибэнд, Франция и Канада вводят запрет вместе с Великобританией, Дания, Финляндия, Исландия, Польша, Португалия и Швеция пообещали «поддержать дальнейшие действия», а Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Испания и Норвегия уже запретили товары из этих поселений либо находятся в процессе введения такого запрета.

Запрет касается импорта всех товаров с территории поселений, а также части услуг — финансирования, строительства, инфраструктурных проектов, недвижимости и рекламы. Милибэнд заявил:

«Британское правительство согласно с тем, что в районах Западного берега поселенцы-террористы осуществляют этническую чистку палестинцев».

Он добавил, что речь идет о «снесенных бульдозерами домах, уничтоженных дорогах и инфраструктуре, о семьях, изгнанных из своих домов».

Отмечается, что Британия, долгое время остававшаяся союзником Израиля, в прошлом году признала палестинскую государственность. Лейбористское правительство и ранее вводило санкции против отдельных израильских поселенцев и незаконных форпостов из-за насилия против палестинцев и незаконной застройки Западного берега.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал вводимый запрет «грубым просчетом, решением, которое окажется на неправильной стороне истории», а глава МИД Гидеон Саар предупредил, что «если Британия выступит против Израиля, Израиль выступит против Британии». Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в ответ призвал Нетаньяху признать претензии Аргентины на Фолклендские острова. Посол США в Израиле Майк Хакаби назвал решение Лондона «дискриминацией еврейского народа» и предупредил Британию о возможных «ответных мерах» со стороны Вашингтона.

Как минимум 733 палестинца получили ранения в результате нападений еврейских поселенцев на Западном берегу в 2025 году — это примерно вдвое больше, чем годом ранее. О том, как «молодежь холмов» вытесняет арабов и бедуинов с их земель при фактическом бездействии властей Израиля, The Insider подробно писал в январском репортаже.