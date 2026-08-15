Минобороны Израиля собирается вывести евреев-поселенцев из-под военной юрисдикции на Западном берегу. Палестинцы останутся под ней

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным подготовить план, по которому надзор за соблюдением закона израильскими поселенцами на оккупированном Западном берегу перейдет от армии к обычной полиции. Сейчас территория остается под военным управлением, и поселенцы, как и палестинцы, подчиняются военной юрисдикции. В случае реализации плана они окажутся фактически в том же правовом режиме, что и жители Израиля, а палестинцы — нет. Как пишет The Guardian, вице-президент Палестинской автономии Хусейн аш-Шейх назвал инициативу грубым нарушением международного права и шагом к полной аннексии, призвав международное сообщество остановить решение, которое «закрепит незаконную аннексию палестинской земли».

Отмечается, что Кац объявил о плане на фоне критики внутри страны и за рубежом из-за неспособности армии справиться с еврейскими активистами, шестые сутки держащими блокаду трех палестинских домов в деревне Кусра. Военные, как заявлялось, «не смогли» выдворить группу поселенцев, которая пытается выжить палестинцев из деревни. В пятницу командующий израильскими силами на Западном берегу генерал Ави Блут второй раз приехал в Кусру — двумя днями ранее он обещал палестинцам, что армия уберет поселенцев, но солдаты уклонились от столкновения с ними. Вместо этого они выселили одну из палестинских семей из дома, заявив, что он нужен как база для операции против поселенцев.

Израильский правозащитный юрист Михаэль Сфард в интервью изданию счел, что передача правоохранительных полномочий может стать серьезным шагом к формальной аннексии. По его словам, армия вправе делегировать исполнение закона, но не ответственность за него, и создание правовой конструкции, которая снимает ответственность с военных и перекладывает ее на полицию, станет «еще одним, очень крупным кирпичом» аннексии. При этом Сфард отметил, что расширить полномочия полиции Израиль может и в рамках нынешнего оккупационного режима, а отсутствие деталей в заявлении Каца указывает, что за ним стоит скорее политика, чем продуманный курс.

Как отмечается, число нападений на палестинцев и темпы строительства новых поселений на Западном берегу растут. В четверг Кац участвовал в церемонии восстановления поселения Ганим, эвакуированного в 2005 году по плану размежевания Ариэля Шарона, — там уже установлены два десятка сборных домов, а склон холма выравнивают под новую застройку. Один из осажденных домов в Кусре принадлежит гражданину США. Американский посол Майк Хакаби называл осаждающих его израильтян террористами и рассказал, что просил полицию и армию убрать их, но при этом назвал этих людей «очень небольшим меньшинством» поселенческого движения.

Ранее стало известно, что Вашингтон требует от премьер-министра Нетаньяху публично осудить блокаду Кусры. Израильский политолог Михаил Пелливерт в комментарии The Insider отметил, что за последние 20 лет Нетаньяху много чего сказал о будущем палестинском государстве, о территориях, о возможном размежевании, об автономии:

«Чаще всего его заявления противоречили одно другому: то он за размежевание, то против. Сейчас, в предвыборный период, он не может себе позволить резких заявлений — тем более таких, которые можно было бы принять за допущение будущего палестинского государства. Баланс, который он находит, состоит в том, что на ближайшие десятилетия палестинское государство в принципе не является вариантом, аргументируя это тем, что палестинцы не готовы, их идея построена полностью на отрицании еврейского государства, а не на каком-то позитивном национализме. По известному выражению, у Нетаньяху сейчас нет внешней политики — она в основном внутренняя. Все усилия сосредоточены на попытке консолидировать к выборам правые, лояльные ему силы, и от этой темы он будет уходить. С американцами у него есть раскол, связанный в основном с желанием Трампа переходить к следующим этапам своего плана по сектору Газа. Он, как известно, подразумевает свет в конце тоннеля — какую-то перспективу палестинской автономии. Нетаньяху сейчас не может себе этого позволить. Но он просто каждому будет говорить то, что от него хотят услышать: это его излюбленный метод».

В январе 2026 года корреспондент The Insider Алла Гаврилова побывала на Западном берегу и рассказала, как «молодежь холмов» выдавливает нееврейское население с их земель. После 7 октября поселенцы приходили в палестинские деревни в военной форме и с оружием, а полиция и армия не вмешивались.