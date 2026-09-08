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Израиль закрывает британское консульство в Восточном Иерусалиме в ответ на санкции Великобритании против поселенцев на Западном берегу

The Insider
Фото: Eyad Tawil / Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Eyad Tawil / Anadolu Agency via Getty Images

Израиль закрывает британское консульство в Восточном Иерусалиме — так Тель-Авив ответил на планы Великобритании и еще 13 стран запретить импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар, передает Reuters. Также нескольким британским чиновникам, включая экс-лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, запретят въезд в Израиль.

Саар назвал действия Лондона «морально искаженными» и «грубым вмешательством в дела суверенного государства и его избирательный процесс», а обвинения главы британского МИД Эда Милибэнда в этнических чистках палестинцев со стороны Израиля — «возмутительной ложью». По словам Саара, свой ответ он согласовал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Британию во вмешательстве в предстоящие в конце октября выборы в стране.

К торговым ограничениям Британии, Франции и Канады присоединились главы МИД еще десяти стран, включая Данию, Норвегию, Польшу, Испанию и Швецию: они выступили с совместным заявлением в поддержку урегулирования в регионе в виде создания палестинского государства. Милибэнд заявил, что Лондон больше не может просто указывать на несправедливость, а должен действовать против расширения поселений, которое, по его словам, угрожает жизнеспособности будущего палестинского государства. Канада в свою очередь назвала незаконные поселения препятствием для мира. Основную часть экспорта с Западного берега составляет сельхозпродукция (финики, цитрусовые, травы и вино), которая занимает незначительную долю в общем объеме экспорта Израиля, поэтому, как отмечается, торговые ограничения носят в основном символический характер.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что санкции могут дестабилизировать ситуацию на Западном берегу, и подчеркнул, что Вашингтон не намерен присоединяться к запрету на импорт из поселений. ООН, палестинцы и большинство стран считают поселения незаконными по международному праву, Израиль это оспаривает. 

В 2025 году Британия вместе с другими странами признала государство Палестина, а в июне ввела санкции против ряда лиц и организаций, связанных с поселенческой деятельностью. Ранее в этом году правительство Израиля одобрило строительство 22 новых поселений на Западном берегу, заявив, что решение направлено на «недопущение создания палестинского государства».

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Публикация:«Израиль закрывает британское консульство в Восточном Иерусалиме в ответ на санкции Великобритании против поселенцев на Западном берегу»

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