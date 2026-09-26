Для Израиля поселения на Западном берегу — вопрос безопасности, а не только идеологии — востоковед Беленькая

Управление ООН по правам человека 25 сентября добавило еще 61 компанию в перечень фирм, ведущих бизнес в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, которые в ООН считают незаконными. Теперь в базе 214 компаний — в основном израильских, но также из десяти других стран, включая Францию, Германию, Китай и США. Попавшие в список фирмы могут столкнуться с бойкотом, а Израиль называет перечень несправедливым по отношению к законному бизнесу.
Ранее Великобритания, Франция и Канада объявили о запрете торговли с поселениями, а Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Испания и Норвегия уже запретили такие товары либо вводят запрет.
Востоковед Марианна Беленькая рассказывает The Insider, почему Израиль не готов отказаться от поселений и чем ему грозят экономические меры:
«Сейчас в поселениях Иудеи и Самарии живут примерно полмиллиона израильтян — около 5% населения страны, и это без учета Восточного Иерусалима. Речь давно идет не только о небольших идеологических поселениях на холмах — там есть полноценные города вроде Модиин-Илита, Бейтар-Илита, Маале-Адумима и Ариэля. Многие живут там не по идеологическим причинам, а из-за цен на жилье, семейных обстоятельств и близости к Иерусалиму или центру страны. Но для существенной части израильтян, причем не только религиозных, Иудея и Самария прежде всего историческая родина еврейского народа, места, которые постоянно упоминаются в Библии.
Кроме того, после 7 октября острее встал вопрос безопасности. Израильтянам постоянно напоминают, что из Газы Израиль полностью ушел в 2005 году, а потом оттуда полетели ракеты. Израиль очень узкий, а горный хребет Иудеи и Самарии возвышается над центральной частью страны. С высот, на которых стоят поселения, до Тель-Авива, Иерусалима и аэропорта Бен-Гурион совсем небольшие расстояния, и они оттуда прекрасно простреливаются.
Даже у левых партий — тех же „Демократим“ — речь не идет об эвакуации поселений. Когда они говорят о будущем палестинском государстве, то имеют в виду обмен территориями с сохранением большого блока поселений. Поэтому правые стараются сделать этот обмен как можно сложнее: чем больше израильских поселений и инфраструктуры, тем труднее провести границу и создать территориально связное палестинское государство. Единого мнения в стране, конечно, нет. По опросу Центра Пью 2024 года, 40% израильтян считали, что поселения укрепляют безопасность Израиля, 35% — что ослабляют ее, еще 21% — что никак на нее не влияют.
Нынешние экономические меры сами по себе пока не наносят Израилю серьезного ущерба — экспорт непосредственно из поселений составляет очень небольшую часть израильской торговли. Израильские экономические обозреватели опасаются другого — что бойкот не остановится на бутылке вина или упаковке фиников из поселения. Там работают и крупные израильские банки, строительные компании, торговые сети, операторы связи. Если иностранные государства и компании начнут отказываться от сотрудничества со всеми, кто так или иначе работает в Иудее и Самарии, это может затронуть значительную часть израильского бизнеса. Поэтому для Израиля гораздо важнее вопрос, не станет ли это первым шагом к более широким ограничениям».