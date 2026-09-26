Для Израиля поселения на Западном берегу — вопрос безопасности, а не только идеологии — востоковед Беленькая

Управление ООН по правам человека 25 сентября добавило еще 61 компанию в перечень фирм, ведущих бизнес в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, которые в ООН считают незаконными. Теперь в базе 214 компаний — в основном израильских, но также из десяти других стран, включая Францию, Германию, Китай и США. Попавшие в список фирмы могут столкнуться с бойкотом, а Израиль называет перечень несправедливым по отношению к законному бизнесу.

Ранее Великобритания, Франция и Канада объявили о запрете торговли с поселениями, а Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Испания и Норвегия уже запретили такие товары либо вводят запрет.

Востоковед Марианна Беленькая рассказывает The Insider, почему Израиль не готов отказаться от поселений и чем ему грозят экономические меры: