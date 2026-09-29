Комитет ООН потребовал от Грузии не выдавать России соратника Фургала Михаила Тимофеева до рассмотрения жалобы

Комитет ООН по правам человека потребовал от Грузии не экстрадировать в Россию Михаила Тимофеева — соратника и бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — до окончания рассмотрения его жалобы. Об этом говорится в письме Комитета от 29 сентября, с которым ознакомился The Insider.

Комитет постановил применить временные меры: Грузия должна воздержаться от «экстрадиции, депортации, высылки или иного возвращения» Тимофеева в Россию, пока его обращение находится на рассмотрении. Формально в письме это сформулировано как просьба к государству, однако правила самого Комитета предусматривают, что неисполнение временных мер несовместимо с обязанностью государства добросовестно соблюдать процедуру индивидуальных сообщений.

Юрист и правозащитник Роман Кисляк в разговоре с The Insider объяснил, что такое предписание обязательно для Грузии, которая присоединилась к Первому факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах:

«Предписание Комитета по правам человека обязательно для Грузии. Оно формулируется как просьба, но не надо обманываться — это дипломатический язык, куртуазия. Обязательность вытекает из того, что Грузия подписала и ратифицировала Первый факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, предусматривающий процедуру индивидуальных сообщений о нарушении Пакта. Сегодня мы получили ноту о регистрации дела в Комитете по правам человека и временных мерах в отношении Михаила Тимофеева. Теперь дело находится на рассмотрении в Комитете по правам человека. В соответствии с принципом pacta sunt servanda Грузия должна воздержаться от действий, которые бы препятствовали Комитету рассматривать это сообщение. Сейчас компетентные органы Грузии должны освободить Михаила Тимофеева из-под стражи, так как он был арестован для обеспечения экстрадиции. А она не будет возможна в ближайшие годы из-за регистрации его дела в Комитете по правам человека. Это займет некоторое время: дни, неделю, может быть две недели, пока этот вопрос об освобождении не будет решен на внутригосударственном уровне. Практика в Грузии положительная, я не знаю случаев, когда Грузия не выполнила временные меры Комитета по правам человека или других договорных органов ООН. Думаю, Грузия и в этом деле выполнит эти временные меры.



В мире единичные страны не выполняют временные меры договорных органов на систематической основе: это прежде всего Республика Беларусь и Российская Федерация. Остальные государства стараются выполнять эти временные меры».

Кисляк отметил, что защита специально просила распространить запрет не только на экстрадицию, но также на депортацию, высылку и другие способы возвращения Тимофеева в Россию. В качестве примера он привел дело азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, которому Европейский суд по правам человека ранее назначал временные меры против экстрадиции из Грузии в Азербайджан. По словам Кисляка, это дело было указано и в жалобе Тимофеева, чтобы грузинские власти не могли обойти запрет, заменив одну процедуру другой.

В тот же день Комитет направил жалобу грузинской стороне и запросил ее позицию как по приемлемости обращения, так и по существу дела. Ответ должен поступить не позднее 29 марта 2027 года, после чего его передадут представителям Тимофеева для комментариев. При этом применение временных мер не означает, что Комитет уже признал жалобу приемлемой или установил нарушение прав Тимофеева.



4 сентября Тбилисский городской суд постановил экстрадировать Тимофеева в Россию. Его адвокат Русудан Мчедлишвили рассказывала The Insider, что защита намерена обжаловать решение в Верховном суде Грузии и использовать международные механизмы, чтобы не допустить выдачи. Тимофеева задержали в Грузии в январе 2026 года. Он приехал туда в марте 2024 года и запросил убежища, заявив о политическом преследовании в России, однако грузинские власти ему отказали.

Российские власти обвиняют Тимофеева в причастности к убийствам и покушениям на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. По версии Генпрокуратуры, он входил в организованную группу, созданную Фургалом и его деловым партнером Николаем Мистрюковым для устранения бизнес-конкурентов. Тимофеев отвергал обвинения и связывал свое преследование с политической деятельностью команды Фургала.