Суд в Грузии постановил экстрадировать в Россию соратника Сергея Фургала. «ФСБ, видимо, договорилась» — правозащитники

Тбилисский городской суд разрешил экстрадицию в Россию Михаила Тимофеева — соратника и бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом The Insider рассказала адвокат россиянина Русудан Мчедлишвили. Как отметила в беседе с The Insider другая правозащитница, занимающаяся делом Тимофеева, власти Грузии обещали не выдавать россиянина, однако ФСБ, видимо, удалось в итоге договориться с Тбилиси. Защита Тимофеева обжалует решение в Верховном суде. Российские власти обвиняют его в организации заказных убийств по заданию Фургала, которого правозащитный центр «Мемориал» считает политзаключенным. Ранее Тимофеев заявлял The Insider о своей невиновности.

Суд в Тбилиси 4 сентября постановил экстрадировать Тимофеева в Россию. Адвокат Русудан Мчедлишвили сообщила:

«Сегодня суд принял решение об экстрадиции, и мы будем обжаловать это решение в Верховном суде. Мы будем использовать все международные инструменты защиты и просить, чтобы международные инстанции не допустили его экстрадиции в Россию. Надеемся, что нам удастся спасти Михаила».

Тимофеев был задержан в Грузии 23 января 2026 года по ходатайству местной прокуратуры. В качестве основания были указаны письмо Национального центрального бюро Интерпол в Москве от апреля 2024 года и так называемое красное уведомление Интерпола (Red Notice). При этом, как отмечали правозащитники, красное уведомление было аннулировано Интерполом еще до ареста — соответствующее решение Генеральной ассамблеи и сертификат датированы сентябрем 2025 года и, по утверждению защиты, были известны грузинским властям.

Ранее СМИ писали, что официально Россия не обращалась с запросом к Грузии об экстрадиции Тимофеева. Однако, как рассказала The Insider правозащитница, занимающаяся делом россиянина и пожелавшая сохранить анонимность, такой запрос всё-таки поступил. При этом Москва направила его задолго до задержания Тимофеева, но грузинские власти не давали ему хода. По ее словам, неофициально грузинские силовики обещали правозащитникам не экстрадировать Тимофеева в Россию. Она отметила:

«Он 8 месяцев просидел в тюрьме. Когда все затихло, решили экстрадировать. По неофициальным каналам было известно, что вроде как Грузия не планировала его экстрадировать, но ФСБшники там коршунами летали и, видимо, в итоге о чем-то договорились. Крайне важно, что красный циркуляр был снят Интерполом в 2025 году в связи с политически мотивированным преследованием. Поэтому экстрадиция Тимофеева в РФ — это нарушение всех правовых норм и передача человека в руки преступников, которые его уже пытали и сейчас будут пытать снова. Мы направили жалобу спецдокладчице ООН Мариане Кацаровой. Очень важно сейчас поднять шум и не дать им экстрадировать Тимофеева. Никто не должен сидеть в тюрьме по политически сфабрикованным делам».

В Грузию соратник Фургала приехал в марте 2024 года и запросил убежище. Однако местные власти не нашли в его преследовании политических мотивов и отказали в убежище, несмотря на предоставленные стороной защиты публикации в прессе и заключения правозащитных организаций.

В России Тимофеев заочно арестован по делу об убийствах и покушениях на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. Как утверждала Генеральная прокуратура РФ в 2021 году, он наряду с Андреем Кареповым входил в организованную группу, созданную, по версии следствия, Фургалом и его деловым партнером Николаем Мистрюковым для устранения бизнес-конкурентов. В Генпрокуратуре заявляли, что Тимофеев скрылся от следствия и был объявлен в розыск, а расследование в отношении него продолжалось отдельно.

В 2021 году The Insider изучил материалы дела Фургала и писал, что обвинение строилось на показаниях двух ключевых свидетелей — Мистрюкова и бывшего начальника отдела по борьбе с бандитизмом УВД Хабаровского края Владимира Першина. The Insider также обращал внимание, что показания свидетелей противоречили друг другу, а защита Фургала называла их голословными и заинтересованными.

В мае 2026 года стало известно, что Мистрюков – главный свидетель по делу Фургала – получил 7 лет колонии и уже отбыл этот срок, находясь под домашним арестом.

В апреле 2026-го Тимофеев в интервью The Insider отверг все обвинения российских силовиков и заявил, что Кремль просто не простил Фургалу и его команде победу на губернаторских выборах в Хабаровском крае. По его словам, Фургал должен быть стать техническим кандидатом на выборах 2018 года, но после победы в первом туре он объявил соратникам, что собирается всех обмануть: пообещать снять свою кандидатуру взамен на должность первого заместителя главы правительства. Как отметил Тимофеев, «он фактически обманул Кремль и самого Путина».

После этого в 2019 году ЛДПР выиграла выборы в Законодательную думу Хабаровского края. Тимофеев рассказывал:

«Мы провели кампанию, и с огромным отрывом на них победила партия ЛДПР <„Единая Россия“ на тех выборах получила всего два места из 36 — The Insider>. Мы фактически мирным путем сменили власть в целом регионе. После таких историй долго не живут. А мы до сих пор живы».