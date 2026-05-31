Главный свидетель по делу Фургала получил 7 лет за убийства и уже вышел на свободу — «Коммерсантъ»

Бывший деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков, давший показания против экс-губернатора Хабаровского края по делу о заказных убийствах, получил 7 лет колонии и уже отбыл этот срок, находясь под домашним арестом. Об этом пишет «Коммерсантъ». Мистрюков был одним из главных свидетелей обвинения как по делу об убийствах, так и по второму, «экономическому», делу Фургала.

Как выяснил «Коммерсантъ», приговор Мистрюкову вынес Первомайский районный суд Владивостока еще 21 марта 2025 года. Помимо 7 лет колонии, ему назначили штраф 2 млн рублей. В июне 2025 года приговор оставил без изменения Приморский краевой суд, а в марте 2026 года — Десятый кассационный суд общей юрисдикции. К моменту рассмотрения кассационной жалобы, по данным «Коммерсанта», Мистрюков уже отбыл назначенный срок.

Мистрюкову вменяли участие в преступлениях, по которым Фургала приговорили к длительному сроку: убийстве бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, покушении на предпринимателя Александра Смольского, а также участие в преступном сообществе по второму делу. Его дело рассматривалось в особом порядке — за несколько заседаний и без исследования доказательств. В зачет срока пошли 10 месяцев в СИЗО и годы под домашним арестом.

Фургала по первому делу в феврале 2023 года приговорили к 22 годам колонии. Суд счел его заказчиком убийств Зори и Булатова и покушения на Смольского, совершенных в 2004–2005 годах. По второму делу — об организации преступного сообщества, мошенничестве и других преступлениях — он получил 23 года, а по совокупности двух приговоров — 25 лет колонии строгого режима. Сам Фургал вину отрицал.

The Insider писал, что Мистрюков был задержан еще в ноябре 2019 года — за несколько месяцев до ареста Фургала. После заключения досудебного соглашения со следствием он был переведен под домашний арест, а его дело выделили в отдельное производство. В 2020 году сообщалось, что Мистрюкова, давшего показания против Фургала, взяли под госзащиту.

В 2021 году The Insider изучил материалы дела Фургала и писал, что обвинение строилось на показаниях двух ключевых свидетелей — Мистрюкова и бывшего начальника отдела по борьбе с бандитизмом УВД Хабаровского края Владимира Першина. The Insider также обращал внимание, что показания свидетелей противоречили друг другу, а защита Фургала называла их голословными и заинтересованными.

В апреле 2026 года бывший помощник Фургала Михаил Тимофеев, которого российские власти также обвиняют в причастности к организации убийств, в интервью The Insider говорил, что Мистрюков «каким-то образом находится на свободе». Теперь из публикации «Коммерсанта» стало известно, что Мистрюков был осужден на 7 лет и освободился после зачета времени в СИЗО и под домашним арестом.