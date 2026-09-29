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Правительство Испании одобрило бессрочную аренду жилья: собственникам запретят отказывать в продлении договора без законной причины

The Insider
Фото: idealista

Фото: idealista

Правительство Испании одобрило автоматическое продление договоров аренды жилья: собственник больше не сможет отказаться от продления только потому, что срок договора закончился. Мера вошла в отдельный королевский декрет-закон, который предусматривает автоматическое возобновление аренды и фактически делает ее к бессрочной. Об этом сообщают Cadena SER и El País.

Согласно декрету, договор будет продлеваться, пока жилец выполняет свои обязательства и у собственника нет предусмотренного законом основания для прекращения аренды. Таким образом, хозяин квартиры больше не сможет просто дождаться окончания договора и потребовать от исправно платящего арендатора освободить жилье. Сейчас испанское законодательство гарантирует арендатору договор как минимум на 5 лет, если собственник — физическое лицо, и на 7 лет, если жилье принадлежит компании. После этого предусмотрены дополнительные продления, однако собственник в конечном счете может отказаться от нового договора.

Правительство разделило жилищные меры на два декрета, поскольку вокруг бессрочного продления договоров не удалось добиться согласия всех партий, на поддержку которых рассчитывает кабинет Педро Санчеса. В первый, менее спорный документ вошли обязательное продление на два года действующих договоров, истекающих до конца 2028 года, продление защиты уязвимых жильцов от выселения до 2030 года, регулирование сезонной аренды и сдачи квартир по комнатам, а также запрет инвестиционным фондам, которых в Испании называют «фондами-стервятниками», покупать жилую недвижимость до 2028 года.

Часть мер продолжает уже действовавшую политику правительства. Например, в марте кабинет ввел обязательное двухлетнее продление договоров, срок которых истекает до конца 2027 года: арендодатель обязан согласиться на него по просьбе жильца, за исключением предусмотренных законом случаев, в частности если квартира нужна самому собственнику для проживания. Теперь этот механизм планируется распространить и на договоры, заканчивающиеся в 2028 году.

Оба новых декрета еще должны получить одобрение Конгресса депутатов. Правительство попросило провести для этого внеочередное пленарное заседание уже в пятницу. При этом декрет об автоматическом продлении договоров аренды пока не имеет гарантированной поддержки.

Срочное принятие жилищных декретов последовало за резонансным выселением в Мадриде 87-летней Марикармен Абаскаль, прожившей в своей квартире 71 год, и начавшимися после этого протестами против жилищной политики. Союз арендаторов после этого случая предложил так называемый «декрет Марикармен», одним из ключевых пунктов которого было автоматическое бессрочное продление договоров. В выходные в акции в Мадриде участвовали около 30 тысяч человек, писал Reuters.

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Публикация:«Правительство Испании одобрило бессрочную аренду жилья: собственникам запретят отказывать в продлении договора без законной причины»

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