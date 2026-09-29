Сеть «Додо Пицца» подверглась хакерской атаке

Хакеры атаковали IT-системы сети пиццерий «Додо Пицца». В результате была украдена часть данных клиентов, сообщили в самой компании.

Кибератаку в компании зафиксировали 27–28 сентября. В «Додо» предполагают, что в результате могли быть скомпрометированы имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов. Утверждается, что к данным банковский карт клиентов хакеры доступ не получили:

«Платежные данные мы не храним — они в безопасности».

Сейчас в компании проводится внутренняя проверка. Клиентов предупредили, что их может разлогинить из личных кабинетов в приложении сети: это объяснили мерами по защите аккаунтов.

Как утверждает близкий к силовикам Telegram-канал Baza, хакеры получили доступ к данным порядка 68 млн клиентов из разных стран за последние 15 лет.

«Додо Пицца» — российская сеть пиццерий, появившаяся в 2011 году в Сыктывкаре. Сейчас у компании более 1500 ресторанов по всей России и еще более чем в 20 странах.