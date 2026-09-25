С криптобиржи Bitget вывели $351,6 млн — это крупнейшая криптокража 2026 года. Глава биржи подозревает КНДР

С криптовалютной биржи Bitget в результате взлома вывели активы примерно на $351,6 млн — это крупнейшая подтвержденная криптокража с начала 2026 года. Гендиректор биржи Грейси Чен считает, что за атакой, вероятно, стоит северокорейская хакерская группа, однако окончательно происхождение атаки пока не установлено.

В Bitget рассказали, что несанкционированные переводы начались 24 сентября в 18:31 UTC и затронули часть горячих и промежуточных кошельков биржи. Холодные кошельки, в которых активы хранятся вне постоянного подключения к интернету, по утверждению компании, не пострадали.

Вывод средств временно приостановлен. Торговля продолжает работать, хотя позже Bitget отдельно предупредила о задержках при зачислении некоторых криптовалютных депозитов. Компания утверждает, что потери полностью покрываются ее фондом защиты пользователей, размер которого превышает $464 млн.

Bitget подозревает северокорейских хакеров

Грейси Чен во время обсуждения атаки в Twitter (X) сказала, что предварительное расследование выявило IP-адреса и VPN-сервисы, схожие с использовавшимися северокорейскими хакерами при предыдущих операциях. По ее словам, участие группы из КНДР весьма вероятно. Окончательной атрибуции пока нет, пишет издание Cointelegraph. Сама биржа пообещала опубликовать полный отчет о причинах взлома и принятых мерах в течение суток после атаки.

По размеру потерь атака на Bitget превосходит другие известные криптовзломы 2026 года. До нее крупнейшими были апрельские атаки на KelpDAO и Drift Protocol, при которых были похищены около $292 млн и $285 млн соответственно. Аналитическая компания TRM Labs связала обе операции с северокорейскими хакерами. По подсчету аналитиков, к концу апреля на связанные с КНДР группы приходилось около 76% всех денег, похищенных в результате криптовзломов с начала года.

Если предварительная версия Bitget о причастности КНДР подтвердится, тогда только в результате этих трех атак северокорейские хакеры похитили около $928,6 млн, подсчитал The Insider.

При этом нынешний взлом не является крупнейшей криптокражей в истории. В феврале 2025 года с биржи Bybit похитили Ethereum примерно на $1,46 млрд. ФБР позже связало атаку с северокорейской группировкой Lazarus, которую американские власти также называют TraderTraitor.

В сентябре The Insider рассказывал о санкциях США против криптоплощадки Xinbi Guarantee, услугами которой, по данным американского Минфина, пользовались в том числе северокорейские хакеры.