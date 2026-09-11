США ввели санкции против криптоплощадки Xinbi Guarantee, которой пользовались северокорейские хакеры и мошеннические центры Азии

Минфин США ввёл санкции против китайскоязычной торговой площадки Xinbi Guarantee, услугами которой, по данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), пользовались северокорейские хакеры, а также уже находящиеся под санкциями структуры — в том числе Jin Bei Group и компании, входящие в камбоджийский конгломерат Prince Group. Площадку признали «значимой транснациональной преступной организацией» — по версии американского ведомства, этот нелегальный онлайн-рынок связывал операторов мошеннических центров с продавцами финансовых услуг, технологий и прочих товаров, необходимых для афер против американцев.

Как сказано в обосновании санкций, с момента появления примерно в 2022 году через Xinbi Guarantee и её сервисы прошло более $24 млрд в цифровых активах и обычных деньгах, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. Мошенникам, сетям по отмыванию денег и киберпреступным синдикатам площадка предоставляла эскроу-услуги. После того как подразделение Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) внесло предыдущую платформу Huione Pay в перечень структур, вызывающих главные подозрения в отмывании средств, киберпреступники перевели операции именно на Xinbi — она продолжила предлагать по сути те же услуги во многом тем же клиентам.

Под ограничения попали и два разработчика приложений. Сингапурская SafeW Technology создала мессенджер SafeW со сквозным шифрованием — примерно с июня 2025 года, на фоне растущего внимания правоохранителей, Xinbi начала переводить туда сеть своих продавцов и схемы отмывания и рекомендовала пользователям договариваться о сделках там. Камбоджийская Anwen Technology разработала криптовалютный кошелёк и платёжное приложение XinbiPay, известное также как NewPay. Одновременно спецгруппа Минюста США по борьбе с мошенническими центрами изъяла оборудование и криптокошельки площадки.

Формальным основанием стал указ Дональда Трампа № 14390 от 6 марта 2026 года о противодействии киберпреступности, мошенничеству и «хищническим схемам» против американцев, который требует задействовать против таких сетей все доступные инструменты. Министр финансов Скотт Бессент заявил:

«Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают у американских жертв миллиарды долларов. Администрация Трампа едина в стремлении ликвидировать эти зарубежные преступные предприятия, а Минфин продолжит использовать свои инструменты, чтобы разрушать стоящие за этим вопиющим мошенничеством сети и защищать американцев».

Всё имущество включённых в список компаний, находящееся в США или под контролем американских лиц, заблокировано, сделки с ними для граждан и компаний США запрещены. Нынешнее решение продолжает серию мер против азиатских мошеннических сетей — в октябре 2025-го и в июне 2026 года OFAC вносило в списки Prince Group и связанных с ней лиц, а Великобритания ввела санкции против Xinbi ещё 26 марта 2026 года. Мошеннический бизнес в регионе давно связан с насилием и принудительным трудом. В конце января в Китае казнили 11 членов преступного клана Мин, управлявшего сетью казино и скам-центров в Мьянме, — как сообщало агентство «Синьхуа», группировка провела мошеннические операции более чем на $1,4 млрд, удерживала работников в рабстве и убивала их.