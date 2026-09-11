Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.35

EUR

98.29

OIL

104.8

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

30

 

 

 

 

 

Новости

США ввели санкции против криптоплощадки Xinbi Guarantee, которой пользовались северокорейские хакеры и мошеннические центры Азии

The Insider
Иллюстрация к материалу

Минфин США ввёл санкции против китайскоязычной торговой площадки Xinbi Guarantee, услугами которой, по данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), пользовались северокорейские хакеры, а также уже находящиеся под санкциями структуры — в том числе Jin Bei Group и компании, входящие в камбоджийский конгломерат Prince Group. Площадку признали «значимой транснациональной преступной организацией» — по версии американского ведомства, этот нелегальный онлайн-рынок связывал операторов мошеннических центров с продавцами финансовых услуг, технологий и прочих товаров, необходимых для афер против американцев.

Как сказано в обосновании санкций, с момента появления примерно в 2022 году через Xinbi Guarantee и её сервисы прошло более $24 млрд в цифровых активах и обычных деньгах, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. Мошенникам, сетям по отмыванию денег и киберпреступным синдикатам площадка предоставляла эскроу-услуги. После того как подразделение Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) внесло предыдущую платформу Huione Pay в перечень структур, вызывающих главные подозрения в отмывании средств, киберпреступники перевели операции именно на Xinbi — она продолжила предлагать по сути те же услуги во многом тем же клиентам.

Под ограничения попали и два разработчика приложений. Сингапурская SafeW Technology создала мессенджер SafeW со сквозным шифрованием — примерно с июня 2025 года, на фоне растущего внимания правоохранителей, Xinbi начала переводить туда сеть своих продавцов и схемы отмывания и рекомендовала пользователям договариваться о сделках там. Камбоджийская Anwen Technology разработала криптовалютный кошелёк и платёжное приложение XinbiPay, известное также как NewPay. Одновременно спецгруппа Минюста США по борьбе с мошенническими центрами изъяла оборудование и криптокошельки площадки.

Формальным основанием стал указ Дональда Трампа № 14390 от 6 марта 2026 года о противодействии киберпреступности, мошенничеству и «хищническим схемам» против американцев, который требует задействовать против таких сетей все доступные инструменты. Министр финансов Скотт Бессент заявил:

«Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают у американских жертв миллиарды долларов. Администрация Трампа едина в стремлении ликвидировать эти зарубежные преступные предприятия, а Минфин продолжит использовать свои инструменты, чтобы разрушать стоящие за этим вопиющим мошенничеством сети и защищать американцев».

Всё имущество включённых в список компаний, находящееся в США или под контролем американских лиц, заблокировано, сделки с ними для граждан и компаний США запрещены. Нынешнее решение продолжает серию мер против азиатских мошеннических сетей — в октябре 2025-го и в июне 2026 года OFAC вносило в списки Prince Group и связанных с ней лиц, а Великобритания ввела санкции против Xinbi ещё 26 марта 2026 года. Мошеннический бизнес в регионе давно связан с насилием и принудительным трудом. В конце января в Китае казнили 11 членов преступного клана Мин, управлявшего сетью казино и скам-центров в Мьянме, — как сообщало агентство «Синьхуа», группировка провела мошеннические операции более чем на $1,4 млрд, удерживала работников в рабстве и убивала их.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«США ввели санкции против криптоплощадки Xinbi Guarantee, которой пользовались северокорейские хакеры и мошеннические центры Азии»

Популярное

  1. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  2. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  3. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  4. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  5. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте