Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.29

EUR

97.44

OIL

91.62

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

84

 

 

 

 

 

Новости

Связанные с Китаем хакеры более чем вдвое нарастили количество кибератак после внедрения ИИ — отчет

The Insider
Фото: Bloomberg

Фото: Bloomberg

Китайские хакеры активизировали атаки после интеграции в свои операции DeepSeek и других моделей ИИ с открытым исходным кодом. С тех пор, как они делегировали рутинные задачи искусственному интеллекту, число проводимых ими атак увеличилось более чем вдвое. Такая оценка содержится в отчете тайваньской исследовательской фирмы TeamT5, пишет агентство Bloomberg. 

Искусственному интеллекту хакеры не только отдают рутинные задачи, но и поручают ему разработку сложного вредоносного ПО. ИИ использовали на разных этапах атаки: для проведения разведки, поиска уязвимостей и способов их обходить. 

Исследователи отмечают, что идентифицировать используемую ИИ-модель удавалось не всегда, но наибольшей популярностью у хакеров пользовались именно модели DeepSeek. ИИ-агенты от DeepSeek довольно дешевы в использовании: вероятно, именно это и делает их привлекательными, несмотря на их сравнительно небольшую мощность. Использование более мощных моделей — например, прорывной Kimi K3 от Moonshot — пока не фиксировали. 

В некоторых случаях аналитики также фиксировали использование хакерами ИИ от американских компаний — например, ChatGPT от OpenAI. В одном из инцидентов хакеры взломали компьютеры неназванного аналитического центра. Они получили копию локальной базы данных Signal ее сотрудника и обратились к чат-боту за помощью в создании программного модуля, предназначенного для ее расшифровки. Известно также об использовании в их работе Claude Code. 

Как стало известно ранее, связанные с Китаем хакеры атаковали государственные системы Тайваня — причем использовались в этой атаке ИИ-агенты, которые самостоятельно искали уязвимости, пытались проникнуть в системы и меняли тактику в случае неудачи.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  3. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  4. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  5. «Соленая вода, еда не каждый день и палатка вместо дома — будь проклята такая жизнь!» — исповедь жителя Газы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте