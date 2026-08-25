Связанные с Китаем хакеры более чем вдвое нарастили количество кибератак после внедрения ИИ — отчет

Китайские хакеры активизировали атаки после интеграции в свои операции DeepSeek и других моделей ИИ с открытым исходным кодом. С тех пор, как они делегировали рутинные задачи искусственному интеллекту, число проводимых ими атак увеличилось более чем вдвое. Такая оценка содержится в отчете тайваньской исследовательской фирмы TeamT5, пишет агентство Bloomberg.

Искусственному интеллекту хакеры не только отдают рутинные задачи, но и поручают ему разработку сложного вредоносного ПО. ИИ использовали на разных этапах атаки: для проведения разведки, поиска уязвимостей и способов их обходить.

Исследователи отмечают, что идентифицировать используемую ИИ-модель удавалось не всегда, но наибольшей популярностью у хакеров пользовались именно модели DeepSeek. ИИ-агенты от DeepSeek довольно дешевы в использовании: вероятно, именно это и делает их привлекательными, несмотря на их сравнительно небольшую мощность. Использование более мощных моделей — например, прорывной Kimi K3 от Moonshot — пока не фиксировали.

В некоторых случаях аналитики также фиксировали использование хакерами ИИ от американских компаний — например, ChatGPT от OpenAI. В одном из инцидентов хакеры взломали компьютеры неназванного аналитического центра. Они получили копию локальной базы данных Signal ее сотрудника и обратились к чат-боту за помощью в создании программного модуля, предназначенного для ее расшифровки. Известно также об использовании в их работе Claude Code.

Как стало известно ранее, связанные с Китаем хакеры атаковали государственные системы Тайваня — причем использовались в этой атаке ИИ-агенты, которые самостоятельно искали уязвимости, пытались проникнуть в системы и меняли тактику в случае неудачи.