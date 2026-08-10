Северокорейские хакеры стали широко применять ИИ в своей работе. Это поможет им автоматизировать кибератаки — отчет

Северокорейские хакеры начали разрабатывать собственные инструменты искусственного интеллекта для киберопераций по всему миру. Это поможет им автоматизировать кибератаки и проводить более убедительные фишинговые кампании. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на отчет компании Genians, специализирующейся на кибербезопасности.

По данным аналитиков, связанная с Северной Кореей группа Kimsuky создала инструменты для запуска и управления моделями ИИ на местном уровне — то есть без отправки данных сторонним сервисам. Среди прочих хакеры могут использовать open source-модели Ollama, GPT4All и Msty.

В связанной с хакерами инфраструктуре обнаружили фреймворки (программные каркасы) для разработки ИИ-агентов, а также программы для преобразования речи в текст и Cursor — инструмент для программирования с поддержкой ИИ.

Результаты анализа показывают, что хакеры наращивают потенциал для интеграции существующих моделей ИИ в разработку вредоносного ПО, анализ данных и автоматизацию атак. Некоторые документы, которые используют в своей работе хакеры, тоже были сгенерированы при помощи ИИ.

Хакерская группировка Kimsuky еще в 2023 году попала под американские санкции. Минфин США тогда обвинил ее в сборе разведывательной информации в поддержку стратегических целей КНДР.