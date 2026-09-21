Украинские хакеры заявили о получении секретной документации по 70 проектам российских кораблей и подлодок

Украинская хакерская группа Ukrainian Militant заявила, что получила большой массив технической документации по российским военно-морским разработкам. Среди опубликованных материалов есть документы 2024–2026 годов, касающиеся навигационных систем российских боевых подлодок проектов 636.3 «Варшавянка» и 955М «Борей-А», а также фрегатов проекта 22350.

Операция получила название «Посейдон». По утверждению хакеров, им удалось получить научно-техническую, конструкторскую, испытательную и эксплуатационную документацию российских предприятий, занимающихся разработками для ВМФ. В массиве, как утверждается, есть в том числе документы с грифами «секретно» и «совершенно секретно». Независимо подтвердить объем и содержание всего полученного массива пока невозможно.

На опубликованных Ukrainian Militant скриншотах видны, в частности, документы ЦКБ морской техники «Рубин». Один из них, датированный 2024 годом, посвящен проработке навигационного комплекса «Андога-М2» с «перспективными средствами позиционной коррекции» для подлодок проекта 636.3. Другой документ 2025 года касается создания модификации навигационного комплекса для атомных подлодок проекта 955М.