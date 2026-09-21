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Новости

Украинские хакеры заявили о получении секретной документации по 70 проектам российских кораблей и подлодок

The Insider
Иллюстрация к материалу

Украинская хакерская группа Ukrainian Militant заявила, что получила большой массив технической документации по российским военно-морским разработкам. Среди опубликованных материалов есть документы 2024–2026 годов, касающиеся навигационных систем российских боевых подлодок проектов 636.3 «Варшавянка» и 955М «Борей-А», а также фрегатов проекта 22350.

Операция получила название «Посейдон». По утверждению хакеров, им удалось получить научно-техническую, конструкторскую, испытательную и эксплуатационную документацию российских предприятий, занимающихся разработками для ВМФ. В массиве, как утверждается, есть в том числе документы с грифами «секретно» и «совершенно секретно». Независимо подтвердить объем и содержание всего полученного массива пока невозможно.

На опубликованных Ukrainian Militant скриншотах видны, в частности, документы ЦКБ морской техники «Рубин». Один из них, датированный 2024 годом, посвящен проработке навигационного комплекса «Андога-М2» с «перспективными средствами позиционной коррекции» для подлодок проекта 636.3. Другой документ 2025 года касается создания модификации навигационного комплекса для атомных подлодок проекта 955М.

Технический проект модификации навигационной системы подводной лодки проекта 955М

Технический проект модификации навигационной системы подводной лодки проекта 955М

«Украинский Милитант»

Еще один опубликованный документ, датированный мартом 2026 года, касается результатов межведомственных испытаний навигационной системы «Симфония-ПМ». В нем среди прочего говорится о необходимости улучшить стабильность выработки навигационных параметров бортовой инерциальной навигационной системы после маневров и доработать взаимодействие комплекса с другими системами.

Также среди опубликованных материалов есть программа испытаний автоматизированного комплекса навигации и гиростабилизации «Чардаш-22350» для фрегата проекта 22350 и документация по морской интегрированной системе навигации и стабилизации КАМА.

Несмотря на название, речь идет не просто о корабельных «навигаторах». Подлодка под водой не может постоянно пользоваться GPS, поэтому ей приходится самостоятельно рассчитывать свое положение и периодически уточнять координаты другими способами. Именно таких новых способов коррекции навигации касается часть опубликованных документов.

Ukrainian Militant утверждает, что полный массив значительно шире опубликованных фрагментов и содержит технические задания и условия, руководства по эксплуатации, структурные и функциональные схемы, алгоритмы, параметры точности и надежности, программы и результаты испытаний, а также приемочные документы.

Иллюстрация к материалу

По данным группы, материалы относятся не только к навигации, но и к гидроакустике, цифровой гидрографии, морской робототехнике и автономной навигации подводных аппаратов. Среди упоминаемых разработок — «Симфония», «Чардаш», КАМА-НС-ВК, «Спрут-Н1», «Прилив», 14Ц217 и другие системы.

Хакеры также заявляют, что полученная документация в общей сложности позволяет проследить работы российских специалистов по 70 проектам строящихся или модернизируемых кораблей, судов и подводных лодок. Среди организаций, материалы которых якобы попали в массив, называются ЦКБ МТ «Рубин», СПМБМ «Малахит», ЦНИИ «Электроприбор», концерн «Океанприбор», «Элара», концерн «Вега» и Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт.

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Публикация:«Украинские хакеры заявили о получении секретной документации по 70 проектам российских кораблей и подлодок»

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