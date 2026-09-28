Лукашенко перевел начальника Генштаба в Администрацию президента и провел еще 28 назначений

Александр Лукашенко назначил начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Павла Муравейко заместителем главы Администрации президента. На освободившуюся должность начальника штаба назначен Владимир Белый, который до этого был замминистра обороны. Всего 28 сентября Лукашенко принял 29 кадровых решений: назначил восемь чиновников и дал согласие на назначение еще 21, сообщается на его официальном сайте.

Лукашенко подчеркнул, что кандидатуру Муравейко на новую должность ему никто не рекомендовал и это было его личное решение. Он объяснил перевод желанием получать независимую оценку положения в армии.

«Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно. Я хочу, чтобы наши Вооруженные силы были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать. Наша цель одна — защитить тот кусок земли, на котором мы живем», — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси допустил, что перевод бывшего начальника Генштаба в Администрацию президента могут трактовать как усиление силовиков, но отрицать это не стал:

«То, что идет усиление этой составляющей — силового сектора и направления нашей страны, — это естественно. Потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны».

Нового начальника Генштаба Владимира Белого Лукашенко предупредил, что тот будет находиться под контролем не только государственного секретаря Совета безопасности, но и Муравейко в Администрации президента. «Я должен знать всё, что происходит в Вооруженных силах», — заявил Лукашенко.

Кадровые решения проходят на фоне продолжающейся войны России против Украины и сообщений Киева об использовании территории Беларуси российскими военными. Беларусь предоставила свою территорию российским войскам для вторжения в Украину в феврале 2022 года, однако белорусские войска непосредственно в наземных боевых действиях не участвовали.

В 2026 году украинские власти неоднократно заявляли, что Россия использует расположенную в Беларуси инфраструктуру для атак беспилотниками территории Украины. В июне Владимир Зеленский потребовал отключить российские ретрансляторы, которые, по данным Киева, позволяли управлять ударными дронами во время полета. Позднее Зеленский сообщил, что ретрансляторы прекратили работу, однако в сентябре Госпогранслужба Украины заявила об их повторной активации. По словам представителя ведомства Андрея Демченко, они использовались во время российских атак на Ровненскую, Волынскую и Львовскую области.

Кроме того, в начале сентября глава украинской военной разведки Олег Иващенко заявил, что в Беларуси находятся подразделения российской 101-й ракетной бригады, на вооружении которой состоит комплекс «Орешник». Киев расценивает расширение российского военного присутствия как попытку Москвы глубже втянуть Беларусь в войну.

Помимо перестановок в военном руководстве, Лукашенко назначил нового министра антимонопольного регулирования и торговли, главу Госстандарта, руководителя Белорусского института стратегических исследований и ряд других чиновников. Полный список назначений:

Павел Муравейко — заместитель главы Администрации президента;

Владимир Белый — начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны;

Александр Яковчиц — министр антимонопольного регулирования и торговли;

Татьяна Шевцова — первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли;

Денис Езерский — первый заместитель министра информации;

Александр Сидоренко — первый заместитель министра культуры;

Алексей Стасюкевич — первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Алексей Глаз — заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Сергей Шкребтий — руководитель Секретариата Совета Республики;

Дмитрий Баско — председатель Госстандарта;

Виктор Селицкий — первый заместитель председателя Комитета государственного контроля;

Олег Дьяченко — уполномоченный по делам религий и национальностей;

Андрей Кунцевич — директор Белорусского института стратегических исследований;

Ярослав Черкасский — посол Беларуси в Сирии и по совместительству в Иордании;

Дмитрий Харитончик — генеральный консул Беларуси в Казани;

Игорь Болотов — генеральный консул Беларуси в Новосибирске;

Александр Шалимов — генеральный консул Беларуси в Чунцине;

Сергей Гунько — генеральный директор «Белвторчермета»;

Ирина Дубовец — председатель Городокского райисполкома;

Виталий Карталевский — председатель Толочинского райисполкома;

Дмитрий Сосинович — председатель Клецкого райисполкома;

Иван Домашевич — председатель Копыльского райисполкома;

Жанна Алишевич — председатель Любанского райисполкома;

Виталий Платун — председатель Слуцкого райисполкома;

Александр Протащик — председатель Стародорожского райисполкома;

Александр Анженко — председатель Климовичского райисполкома;

Александр Логвин — управляющий делами Минского облисполкома;

Николай Строк — глава администрации Партизанского района Минска;

Александр Драгун — глава администрации Первомайского района Минска.

Павел Муравейко возглавлял Генштаб с мая 2024 года. До этого он был первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности, а ранее занимал руководящие должности непосредственно в Генштабе. Его сменщик Владимир Белый был назначен заместителем министра обороны только в июле 2026 года, а до этого руководил главным управлением боевой подготовки Вооруженных сил.