Евросоюз внес в санкционный список главу Татарстана Минниханова и еще 9 лиц и 17 организаций за похищение украинских детей

Совет ЕС расширил санкции против России за незаконную депортацию и насильственное перемещение украинских детей. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. Под ограничения попали 10 физических лиц и 17 организаций. В частности, санкции были введены против президента Татарстана Рустама Минниханова. Ранее The Insider сообщал о планах Евросоюза добавить в санкционный перечень главу Татарстана.

Самым высокопоставленным фигурантом обновленного санкционного списка, введенного 28 сентября, стал глава Татарстана Минниханов. Всех новых участников перечня обвиняют в «систематической незаконной депортации и насильственном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории, а также в их принудительной ассимиляции, включая идеологическую обработку и милитаризованное образование».

В пресс-службе Минниханова назвали введение против него санкций «попыткой Запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях».

Помимо Минниханова, под ограничения попали руководители министерств образования и спорта на оккупированных украинских территориях, а также руководство детских лагерей и школ за содействие идеологической индоктринации.

Среди попавших под санкции организаций есть Международный детский лагерь Сондовон в КНДР (Songdowon International Children’s Camp). Как подчеркнули в Совете ЕС, северокорейский лагерь «участвует в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей с временно оккупированных территорий в координации с РФ и с целью продвижения пророссийских нарративов».

Также в санкционный список были включены:

Всероссийский детский центр «Океан» (Приморский край)

Преображенский оборонно-спортивный центр Фонда спецназа ВДВ (Москва)

Спортивно-оздоровительный комплекс «Ромашка» (Ростовская область)

Комитет по туризму города Москвы (Мостуризм, Москва)

Детский лагерь ООО «АРТ-КВЕСТ» (оккупированный Крым)

Детский оздоровительный комплекс «Спутник» (Ростовская область)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан «Республиканский центр образования „Солнечный берег“» (Дагестан)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный пансионат „Радуга“» (оккупированный Крым)

Центр детских и юношеских программ «Мир» (Ростовская область)

Детский лагерь «Лето» (Ростовская область)

ООО «Отдых-71», который через свой центр отдыха «Новая волна» вовлекает украинских детей в военное-патриотические и другие мероприятия, способствующие их индоктринации (Тульская область)

Детский санаторий «Вита» (Краснодарский край)

Детский оздоровительный комплекс «Сигнал» (Краснодарский край)

Детский центр «Котлостроитель» (Ростовская область)

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (Москва)

Детский оздоровительно-образовательный центр «Бригантина» (Чувашия)

Как подчеркивают в Совете ЕС, с начала полномасштабной войны России против Украины было депортировано и насильно вывезено более 20,5 тысячи украинских детей.