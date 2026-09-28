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Евросоюз внес в санкционный список главу Татарстана Минниханова и еще 9 лиц и 17 организаций за похищение украинских детей

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Совет ЕС расширил санкции против России за незаконную депортацию и насильственное перемещение украинских детей. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. Под ограничения попали 10 физических лиц и 17 организаций. В частности, санкции были введены против президента Татарстана Рустама Минниханова. Ранее The Insider сообщал о планах Евросоюза добавить в санкционный перечень главу Татарстана.

Самым высокопоставленным фигурантом обновленного санкционного списка, введенного 28 сентября, стал глава Татарстана Минниханов. Всех новых участников перечня обвиняют в «систематической незаконной депортации и насильственном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории, а также в их принудительной ассимиляции, включая идеологическую обработку и милитаризованное образование».

В пресс-службе Минниханова назвали введение против него санкций «попыткой Запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях».

Помимо Минниханова, под ограничения попали руководители министерств образования и спорта на оккупированных украинских территориях, а также руководство детских лагерей и школ за содействие идеологической индоктринации.

Среди попавших под санкции организаций есть Международный детский лагерь Сондовон в КНДР (Songdowon International Children’s Camp). Как подчеркнули в Совете ЕС, северокорейский лагерь «участвует в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей с временно оккупированных территорий в координации с РФ и с целью продвижения пророссийских нарративов».

Также в санкционный список были включены:

  • Всероссийский детский центр «Океан» (Приморский край)
  • Преображенский оборонно-спортивный центр Фонда спецназа ВДВ (Москва)
  • Спортивно-оздоровительный комплекс «Ромашка» (Ростовская область)
  • Комитет по туризму города Москвы (Мостуризм, Москва)
  • Детский лагерь ООО «АРТ-КВЕСТ» (оккупированный Крым)
  • Детский оздоровительный комплекс «Спутник» (Ростовская область)
  • Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан «Республиканский центр образования „Солнечный берег“» (Дагестан)
  • Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный пансионат „Радуга“» (оккупированный Крым)
  • Центр детских и юношеских программ «Мир» (Ростовская область)
  • Детский лагерь «Лето» (Ростовская область)
  • ООО «Отдых-71», который через свой центр отдыха «Новая волна» вовлекает украинских детей в военное-патриотические и другие мероприятия, способствующие их индоктринации (Тульская область)
  • Детский санаторий «Вита» (Краснодарский край)
  • Детский оздоровительный комплекс «Сигнал» (Краснодарский край)
  • Детский центр «Котлостроитель» (Ростовская область)
  • Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (Москва)
  • Детский оздоровительно-образовательный центр «Бригантина» (Чувашия)

Как подчеркивают в Совете ЕС, с начала полномасштабной войны России против Украины было депортировано и насильно вывезено более 20,5 тысячи украинских детей. 

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Публикация:«Евросоюз внес в санкционный список главу Татарстана Минниханова и еще 9 лиц и 17 организаций за похищение украинских детей»

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