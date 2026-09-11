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Канада ввела санкции против глав Росмолодежи и МЧС, признав их причастными к похищению украинских детей. В список попали еще шесть человек

The Insider
Глава «Движения первых» Артур Орлов

Глава «Движения первых» Артур Орлов

Канада ввела персональные санкции против восьми российских чиновников за их причастность к депортации и принудительному перемещению украинских детей. Об этом говорится на сайте канадского правительства. В частности, в список попали глава МЧС РФ Александр Куренков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров и председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Помимо Куренкова, Гурова и Орлова, в санкционном списке оказались председатель совета регионального отделения «Движения первых» Денис Чернобай, советник аппарата уполномоченного по правам ребенка Владимир Хромов, председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. Также в документ были включены Александра Кульгина и Виталий Сук.

В правительстве Канады считают этих лиц причастными к похищению украинских детей, их незаконному вывозу в Россию, а также к их индоктринации и милитаризации.

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта 2023 года выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им были предъявлены обвинения в военном преступлении — незаконной депортации и перевозке детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Власти Украины ранее заявляли, что с начала полномасштабной войны в Россию были незаконно вывезены более 20 тысяч украинских детей. The Insider рассказывал о многочисленных случаях насилия над украинскими детьми, незаконно перемещенными в Россию. 

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Публикация:«Канада ввела санкции против глав Росмолодежи и МЧС, признав их причастными к похищению украинских детей. В список попали еще шесть человек»

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