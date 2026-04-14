Путин назначил разыскиваемую МУС Марию Львову-Белову главой Фонда защиты детей

Фото: Telegram / «Кремль. Новости»

Владимир Путин назначил уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Соответствующий указ был подписан 14 апреля 2026 года.

Фонд защиты детей был учрежден другим президентским указом — № 614 от 6 октября 2020 года. Организация ставит своей задачей консолидацию усилий государства и гражданского общества в сфере защиты прав детей, помощь сиротам, детям с инвалидностью и несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом. Годовой бюджет организации составляет 25 млн рублей.

Теперь Львова-Белова будет совмещать пост омбудсмена по правам ребенка с руководством фондом. До этого назначения она занималась в том числе вопросами передачи детей с украинских оккупированных территорий в российские семьи, представляя это как гуманитарную работу.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Им предъявлены обвинения в военном преступлении — незаконной депортации и перевозке детей с оккупированных территорий Украины в Россию. 125 государств — членов МУС обязаны задержать и передать суду любого из фигурантов, если те окажутся на их территории.

Ранее Львова-Белова рассказывала о вывезенных из Мариуполя украинских детях. По ее словам, изначально «настроенных негативно» к России детей размещали в российских семьях, в том числе в ее собственной, добиваясь того, чтобы «негатив преобразовывался в любовь к России».

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

