Путин назначил разыскиваемую МУС Марию Львову-Белову главой Фонда защиты детей

Владимир Путин назначил уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Соответствующий указ был подписан 14 апреля 2026 года.

Фонд защиты детей был учрежден другим президентским указом — № 614 от 6 октября 2020 года. Организация ставит своей задачей консолидацию усилий государства и гражданского общества в сфере защиты прав детей, помощь сиротам, детям с инвалидностью и несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом. Годовой бюджет организации составляет 25 млн рублей.

Теперь Львова-Белова будет совмещать пост омбудсмена по правам ребенка с руководством фондом. До этого назначения она занималась в том числе вопросами передачи детей с украинских оккупированных территорий в российские семьи, представляя это как гуманитарную работу.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Им предъявлены обвинения в военном преступлении — незаконной депортации и перевозке детей с оккупированных территорий Украины в Россию. 125 государств — членов МУС обязаны задержать и передать суду любого из фигурантов, если те окажутся на их территории.

Ранее Львова-Белова рассказывала о вывезенных из Мариуполя украинских детях. По ее словам, изначально «настроенных негативно» к России детей размещали в российских семьях, в том числе в ее собственной, добиваясь того, чтобы «негатив преобразовывался в любовь к России».