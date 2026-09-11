В Евросоюзе хотят внести в санкционный список Рустама Минниханова и еще девять человек за похищение украинских детей

Евросоюз готовится в октябре объявить о крупнейшем санкционном пакете против России: ограничительные списки будут расширены более чем на 1600 пунктов. Как стало известно The Insider, отдельную категорию составят лица и организации, ответственные за незаконную депортацию и насильственное перемещение украинских детей в Россию. В частности, ряд стран ЕС считают необходимым добавить в список главу Татарстана Рустама Минниханова.

По данным The Insider, в октябре ЕС собирается ввести санкции против 1600 физических и юридических лиц и затронуть прежде всего военно-промышленный комплекс России. Совокупный годовой оборот предприятий, которые могут попасть в ограничительные списки, оценивается в $22 млрд. Это должно стать крупнейшим санкционным пакетом, когда-либо вводившимся Евросоюзом.

При этом отдельной категорией людей и организаций, которых в ЕС планируют внести в санкционный перечень, станут ответственные и причастные к похищению и насильственному перемещению в Россию украинских детей. The Insider выяснил, что в список по этим причинам могут внести около 10 человек и более 15 организаций.

Среди кандидатов на попадание под санкции ряд государств Евросоюза предлагают главу Татарстана Рустама Минниханова. Его подозревают в содействии незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в Татарстане. Например, речь идет о детском лагере «Мирас», расположенном в Зеленодольском районе Татарстана. В ЕС полагают, что деятельность Минниханова — часть общей стратегии России по вывозу украинских детей с оккупированных территорий.

Помимо Минниханова, в список могут внести еще как минимум девять человек, бóльшая часть из которых — это назначенные Россией на оккупированных территориях чиновники. В частности, речь идет о лицах, занимающие посты директоров школ, местных министров образования, руководителей региональных отделений «Движения первых».

Кроме того, под санкциями могут оказаться более 15 организаций — преимущественно детские лагеря, образовательные и спортивные центры. Как стало известно The Insider, обсуждается внесение в список Комитета по туризму города Москвы (Мостуризм), который, считают в ЕС, способствует принудительной ассимиляции и индоктринации несовершеннолетних украинцев.

Ранее Канада ввела персональные санкции против восьми российских чиновников за их причастность к депортации и принудительному перемещению украинских детей. В частности, в список попали глава МЧС РФ Александр Куренков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров и председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта 2023 года выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им были предъявлены обвинения в военном преступлении — незаконной депортации и перевозке детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

При участии Morgane Fert Malka