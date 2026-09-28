Собаки делят человеческую речь на слова так же, как люди – исследование

Собаки, живущие рядом с людьми, выделяют слова из потока речи, ориентируясь прежде всего на согласные звуки, а не на гласные. Эта особенность до сих пор считалась характерной для человека. К такому выводу пришли венгерские исследователи из Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште, которые сравнили работу мозга людей и собак, слушающих искусственную речь. Результаты опубликованы в журнале Science.

Во многих языках мира именно согласные несут больше информации о том, какое слово произнесено. Дети старше года при восприятии речи опираются в первую очередь на них, хотя гласные звучат громче и заметнее. Младенцы же поначалу ориентируются как раз на гласные, а у обезьян такой «согласной» настройки не обнаружено. Ученые хотели понять, требует ли эта особенность владения языком или она может появиться у любого существа, которое просто постоянно слышит человеческую речь.

В эксперименте участвовали 20 взрослых людей и 20 взрослых домашних собак. Им записывали электроэнцефалограмму, пока они слушали непрерывный поток выдуманных трехсложных слов. В одном варианте слова одной «семьи» объединяли общие согласные, а гласные менялись, в другом — наоборот. Третий вариант состоял из тех же слогов в случайном порядке. Паузами границы слов не отмечались, а гласные во всех записях звучали громче согласных.

Оказалось, что мозг и людей, и собак лучше всего отслеживал слова, построенные по согласным. Люди улавливали и слова, построенные по гласным, хотя и слабее, а у собак реакция на такие слова не отличалась от реакции на случайный набор слогов. Кроме того, мозг человека реагировал не только на слоги, но и на отдельные звуки, тогда как у собак такого отклика почти не было. По мнению авторов, это может объяснять, почему собакам сложнее замечать закономерности в гласных.

Среди собак-участниц 11 попали в дом с людьми в раннем возрасте, а 9 — уже после 12 недель жизни, когда заканчивается важный период социализации. Разницы между ними ученые не нашли — «согласная» настройка проявилась и у тех, кто рос без постоянного общения с человеком. Исследователи делают вывод, что для ее появления не нужны ни знание языка, ни раннее знакомство с речью, достаточно способности улавливать статистические закономерности в звуках. При этом авторы признают, что выборка небольшая, а о жизни части собак до попадания к хозяевам известно мало.

Остается открытым вопрос, формируется ли эта особенность у каждой собаки в течение жизни или ее закрепила долгая история соседства с человеком. Ученые считают маловероятным, что она досталась собакам от диких предков, поскольку лай и другие шумные звуки, похожие на согласные, по-видимому, стали играть заметную роль в общении собак только после одомашнивания. Авторы также отмечают, что предыдущие попытки найти такую особенность у собак не удавались, потому что в них проверяли реакцию на собственную кличку животного, а она, вероятно, обрабатывается мозгом иначе, чем другие слова.