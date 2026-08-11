Мозг собак способен различать разные типы недовольных человеческих лиц: например, распознавать испуг, грусть или злость. К такому выводу пришли ученые Венского университета.

Тот факт, что собаки способны различать некоторые выражения лица человека, был известен давно, однако предыдущие исследования проверяли лишь, могут ли они отличить положительные эмоции от отрицательных. До сих пор оставалось неясным, могут ли собаки различать разные типы счастливых или несчастливых лиц.

Как выяснили ученые теперь, собаки могут отличать друг от друга различные негативные эмоции, выраженные мимически.

Эксперимент проводили при помощи МРТ-сканирования: сначала собакам показали пять фотографий счастливых лиц и пять лиц, не выражающих никаких эмоций. В этот момент мозг животного сканировали. Выяснилось, что положительные эмоции, которые видит собака, «активируют» височную долю и так называемое хвостатое ядро (nucleus caudatus) в ее мозге.

Первая область связана с высшими когнитивными функциями, то есть позволяет животному распознавать лица, а вторая — за «обработку вознаграждения», то есть активируется, когда собака видит или ожидает что-то приятное: например, похвалу или угощение.

Затем эксперимент продолжили: собакам показывали фотографии незнакомых мужчин и женщин, которые испытывали уже четыре разные эмоции: счастье, грусть, страх и гнев. Если в первом случае в исследовании участвовали восемь животных, то во второй раз выборку расширили — их было 12. Когда собакам показывали фотографии с разными эмоциями, их мозговую активность снова анализировали.